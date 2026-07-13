Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Ủy ban Tần số vô tuyến điện

Theo đó, Ủy ban Tần số vô tuyến điện (Ủy ban) có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. (Ảnh: VGP)

Ủy ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quang ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc: Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia; Phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ;

Quy định cơ chế phối hợp trong việc: quản lý, sử dụng các băng tần dùng chung cho mục đích quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội; xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài các tần số vô tuyến điện được phân bổ trong trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; Quy định về việc quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu.

Thành phần và cơ cấu tổ chức của Ủy ban gồm: Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: 1 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Phó Chủ tịch thường trực); 1 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; 1 Thứ trưởng Bộ Công an.

Các Ủy viên gồm: Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng; Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng; Cục Tác chiến điện tử, Bộ Quốc phòng; Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an; Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ (Ủy viên thường trực).

Ủy viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ủy ban, chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban về những nhiệm vụ được phân công.

Tổ giúp việc của Ủy ban (Tổ giúp việc) có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban: Nghiên cứu và xây dựng ý kiến về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban để trình Chủ tịch Ủy ban; Thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị và bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ủy ban. Thành viên của Tổ giúp việc do Chủ tịch Ủy ban quyết định theo đề nghị của các bộ, cơ quan liên quan.

Các thành viên của Ủy ban và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo phân công của Ủy ban. Chủ tịch Ủy ban ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban và nhiệm vụ của Tổ giúp việc.

Ủy ban Tần số vô tuyến điện sử dụng con dấu riêng không có hình Quốc huy theo quy định. Kinh phí hoạt động của Ủy ban do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Khoa học và Công nghệ.