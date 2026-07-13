English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Ủy ban Tần số vô tuyến điện

Thứ Hai, 17:15, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1263/QĐ-TTg này 13/7/2026 về việc kiện toàn Ủy ban Tần số vô tuyến điện. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Ủy ban Tần số vô tuyến điện (Ủy ban) có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội.

bo truong bo khoa hoc va cong nghe lam chu tich Uy ban tan so vo tuyen dien hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. (Ảnh: VGP)

Ủy ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quang ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc: Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia; Phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ;

Quy định cơ chế phối hợp trong việc: quản lý, sử dụng các băng tần dùng chung cho mục đích quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội; xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài các tần số vô tuyến điện được phân bổ trong trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; Quy định về việc quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu.

Thành phần và cơ cấu tổ chức của Ủy ban gồm: Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: 1 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Phó Chủ tịch thường trực); 1 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; 1 Thứ trưởng Bộ Công an.

Các Ủy viên gồm: Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng; Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng; Cục Tác chiến điện tử, Bộ Quốc phòng; Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an; Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ (Ủy viên thường trực).

Ủy viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ủy ban, chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban về những nhiệm vụ được phân công.

Tổ giúp việc của Ủy ban (Tổ giúp việc) có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban: Nghiên cứu và xây dựng ý kiến về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban để trình Chủ tịch Ủy ban; Thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị và bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ủy ban. Thành viên của Tổ giúp việc do Chủ tịch Ủy ban quyết định theo đề nghị của các bộ, cơ quan liên quan. 

Các thành viên của Ủy ban và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo phân công của Ủy ban. Chủ tịch Ủy ban ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban và nhiệm vụ của Tổ giúp việc.

Ủy ban Tần số vô tuyến điện sử dụng con dấu riêng không có hình Quốc huy theo quy định. Kinh phí hoạt động của Ủy ban do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Khoa học và Công nghệ.

bach_khoa_4.jpg

Đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng trở nên cấp thiết, việc đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở vị trí trung tâm của đổi mới mô hình phát triển đất nước là điều kiện quyết định để Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đầu tư cho khoa học công nghệ: Cần chiến lược dài hạn và chấp nhận rủi ro
Đầu tư cho khoa học công nghệ: Cần chiến lược dài hạn và chấp nhận rủi ro

VOV.VN - Để nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và củng cố sự tự chủ của đất nước, khoa học và công nghệ phải tạo được bước phát triển đột phá.

Đầu tư cho khoa học công nghệ: Cần chiến lược dài hạn và chấp nhận rủi ro

Đầu tư cho khoa học công nghệ: Cần chiến lược dài hạn và chấp nhận rủi ro

VOV.VN - Để nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và củng cố sự tự chủ của đất nước, khoa học và công nghệ phải tạo được bước phát triển đột phá.

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy định mới về tổ chức, hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Quy định mới về tổ chức, hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 229/2026/NĐ-CP ngày 25/6/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Quy định mới về tổ chức, hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Quy định mới về tổ chức, hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 229/2026/NĐ-CP ngày 25/6/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội