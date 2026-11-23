Ngày hội diễn ra tại Đình làng Lương Quán với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố Huế, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ dân phố 18 hiện có 450 hộ với 1.500 nhân khẩu, nằm dọc đường Lương Quán, ven sông Hương. Đây là khu dân cư có nhiều lợi thế về cảnh quan, văn hóa với đình làng Lương Quán, những vườn thanh trà, nhà vườn truyền thống và các cơ sở du lịch sinh thái, lưu trú.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Tổ dân phố 18, phường Thủy Xuân

Trong năm qua, cán bộ và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự được duy trì. Người dân tích cực hưởng ứng các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thông qua các cuộc vận động, người dân đã đóng góp hơn 9,5 triệu đồng vào các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo và Phòng, chống thiên tai.

Tại ngày hội, người dân bày tỏ niềm vui trước những đổi thay của quê hương, đồng thời kiến nghị thành phố và chính quyền địa phương quan tâm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thanh trà Lương Quán, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập. Bà con cũng mong muốn các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí tu bổ, chống xuống cấp Đình làng Lương Quán, di tích lịch sử cấp tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Tổ dân phố 18, phường Thủy Xuân

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Huế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, hội tụ nhiều giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc. Những giá trị di sản, cảnh quan thiên nhiên và con người nghĩa tình là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát triển.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến của Huế kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, từng bước khẳng định vị thế đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục và y tế chuyên sâu của khu vực và cả nước. Bộ trưởng Lê Hoài Trung ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch, sáng, văn minh và cải cách hành chính theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Những kết quả đạt được là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, ông Lê Hoài Trung khẳng định, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là nền tảng quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước.

“Năm nay chúng ta tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc gắn với ngày Văn hóa Việt Nam và chúng ta biết rằng, câu nói văn hóa còn thì dân tộc còn, chúng ta giữ được bản sắc văn hóa ấy. Ngày nay, đường lối của Đảng ta, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là làm sao giữ gìn được hòa bình, có được ổn định. Thứ hai, có được phát triển nhanh và bền vững nhưng tất cả những cái đó cũng làm sao để có đời sống ngày càng tốt hơn của người dân. Hôm nay, chúng ta vừa kỷ niệm ngày đại đoàn kết toàn dân, vừa kỷ niệm năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam thì càng có ý nghĩa hơn”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo Trung ương trao 20 suất quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó trong học tập. Lãnh đạo thành phố Huế cũng trao 20 suất quà tặng các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.