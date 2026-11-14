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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng Chính phủ Cu Ba

Thứ Bảy, 05:22, 14/11/2026
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VOV.VN - Chiều 13/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với đồng chí Bruno Rodríguez Parilla, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Cuba trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình tình mỗi nước, trao đổi sâu rộng các phương hướng, biện pháp cụ thể để tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba.

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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với đồng chí Bruno Rodríguez Parilla, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Cuba.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước việc hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; các Bộ, ngành địa phương hai nước đang tích cực triển khai các dự án hợp tác ưu tiên, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; hoạt động trao đổi lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới giữa hai nước tiếp tục được coi trọng và có ý nghĩa thiết thực. Bộ trưởng đánh giá cao các biện pháp chuyển đổi kinh tế - xã hội của Cuba; khẳng định Việt Nam luôn dành sự ưu tiên hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình và tin tưởng Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba sẽ vượt qua khó khăn và thách thức hiện nay.

Đặc phái viên, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba trân trọng cảm ơn tình đoàn kết thủy chung, sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của Việt Nam trong thời gian qua đã giúp Cuba khắc phục khó khăn về kinh tế, xã hội cũng như sự ủng hộ kiên trì, quý báu của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế. Đồng chí Bruno Rodriguez khẳng định Cuba sẽ nỗ lực hết sức mình cùng với Việt Nam gìn giữ mối quan hệ mẫu mực này ngày càng phát triển, củng cố hơn nữa. Bộ trưởng Bruno Rodriguez nhấn mạnh Cuba luôn quan tâm thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác ưu tiên giữa hai nước, triển khai các cơ chế hợp tác giữa Đảng, Nhà nước Việt Nam - Cuba, đồng thời, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, kết nối địa phương, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa để làm sâu sắc và đa dạng hóa hơn mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.

Hai bên chia sẻ đánh giá về bối cảnh thế giới hiện nay, với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường; khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung một lần nữa khẳng định lập trường nguyên tắc, trước sau như một của Việt Nam trong việc kêu gọi chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba. Hai bên nhất trí phối hợp lập trường chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế quan trọng, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết; nhấn mạnh cam kết cùng nhau đóng góp tích cực, trách nhiệm vào việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở cả hai khu vực: Đông Nam Á và Mỹ Latinh - Caribe.

PV/VOV.VN
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VOV.VN - Chiều 13/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13-14/11/2026. 

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