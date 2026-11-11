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Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cấp xã chịu áp lực lớn khi trở thành tuyến đầu tiếp công dân

Thứ Tư, 15:16, 11/11/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cấp xã thực sự đã trở thành tuyến đầu tiếp nhận, đối thoại và giải quyết vấn đề của người dân. Tuy nhiên, áp lực lên cấp xã hiện nay là rất lớn. Số lượt tiếp công dân tăng 31,86%, trong khi bình quân mỗi xã chỉ có 41 cán bộ, công chức phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ mới.

Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2026. Phát biểu giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã làm rõ tác động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp đối với công tác này, đồng thời trực tiếp trả lời nhiều kiến nghị cụ thể của các đại biểu.

Trước ý kiến của đại biểu về việc cần chuyển tiếp các đơn thư hướng về Trung ương (đặc biệt là gửi đại biểu Quốc hội) về lại địa phương để giải quyết, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, thực tế có rất nhiều vụ việc khiếu nại đã được các cơ quan chức năng ở địa phương giải quyết đúng trình tự, đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, do không đạt được mong muốn cá nhân, người khiếu nại tiếp tục gửi đơn vượt cấp đến rất nhiều nơi.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: quochoi.vn

"Nếu như chúng ta cứ chuyển tiếp về các cơ quan, chuyển về địa phương thì vụ việc khiếu nại đó sẽ không kết thúc được. Người đi khiếu nại sẽ tiếp tục đi khiếu nại và nói rằng chưa giải quyết, điều này rất khó cho các địa phương", theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Làm rõ tác động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ trưởng cho biết mô hình mới đã định vị rõ vai trò, trách nhiệm trực tiếp của chính quyền cấp xã. Cụ thể, trong 1.164 nhiệm vụ của cấp huyện trước đây đã có 859 nhiệm vụ (tương đương 73,8%) được phân định giao lại cho cấp xã. Nhờ đó, nhiều phản ánh, kiến nghị đã được xử lý ngay tại cơ sở hoặc chuyển thẳng lên cấp tỉnh, tránh tình trạng chuyển lòng vòng, đùn đẩy trách nhiệm.

Thống kê sơ bộ của Thanh tra Chính phủ (từ 15/12/2025 đến 14/10/2026) cho thấy các địa phương đã tiếp nhận 303.197 lượt công dân, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, qua rà soát tại 21 địa phương, cấp xã đã tiếp tới 86,11% số lượt, có nơi lên đến 90%.

Bộ trưởng đánh giá cấp xã thực sự đã trở thành tuyến đầu tiếp nhận, đối thoại và giải quyết vấn đề của người dân. Khoảng 86% nội dung công dân trình bày là kiến nghị, phản ánh; khiếu nại chỉ chiếm 10% và tố cáo chiếm 3,5%. Điều này cho thấy phần lớn vụ việc hoàn toàn có thể giải quyết dứt điểm tại cơ sở nếu cấp xã có đủ nhân lực, năng lực và chủ động đối thoại từ sớm.

Tuy nhiên, áp lực lên cấp xã hiện nay là rất lớn. Số lượt tiếp công dân tăng 31,86%, trong khi bình quân mỗi xã chỉ có 41 cán bộ, công chức phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ mới trên địa bàn rộng, dân số đông. Năng lực đội ngũ chưa đồng đều, đặc biệt thiếu cán bộ chuyên môn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và xử lý đơn thư. Hiện vẫn còn 5 địa phương chưa có xã nào bố trí được cán bộ chuyên trách công tác này. Bên cạnh đó, việc bàn giao hồ sơ từ cấp huyện trước đây ở một số nơi chưa đầy đủ.

Về thẩm quyền và trách nhiệm của cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã là người có thẩm quyền, chịu trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày/tháng và đột xuất; không được ủy quyền cho cấp phó. Chủ tịch xã cũng có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu và giải quyết tố cáo đối với các đối tượng thuộc quyền quản lý.

Để khắc phục những khó khăn, Bộ trưởng cho biết thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm; thống nhất hướng dẫn đầu mối tham mưu công tác tiếp dân theo vị trí việc làm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn với công tác đánh giá cán bộ; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã và chỉ đạo hoàn tất việc bàn giao hồ sơ vụ việc đúng quy định.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cũng trả lời trực tiếp các vấn đề cụ thể được đại biểu nêu. Về chế độ cán bộ bán chuyên trách, việc một cán bộ bán chuyên trách ở cấp xã đã nhận chính sách tinh giản, sau đó lại được bố trí làm nhiệm vụ bán chuyên trách ở thôn/ấp mà không phải hoàn trả tiền là sai quy định. Theo nguyên tắc, khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ dôi dư phải được rà soát, phân công nhiệm vụ mới (bao gồm cả đưa về thôn/ấp) trước, nếu vẫn dôi dư mới thực hiện chính sách. Bộ trưởng yêu cầu xem xét kỹ lưỡng để không xảy ra tình trạng một người hưởng hai chính sách trái quy định.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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