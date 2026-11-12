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Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn trước Quốc hội

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VOV.VN - Hôm nay (12/11), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, khoa học - công nghệ.

Theo chương trình, buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính gồm: Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

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Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Từ 10h40 đến 11h30, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Cụ thể là kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. 

Công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cấp xã chịu áp lực lớn khi trở thành tuyến đầu tiếp công dân

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cấp xã thực sự đã trở thành tuyến đầu tiếp nhận, đối thoại và giải quyết vấn đề của người dân. Tuy nhiên, áp lực lên cấp xã hiện nay là rất lớn. Số lượt tiếp công dân tăng 31,86%, trong khi bình quân mỗi xã chỉ có 41 cán bộ, công chức phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ mới.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: VOV bộ tài chính bộ khoa học và công nghệ chất vấn trả lời chất vấn
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