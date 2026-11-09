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Bộ trưởng Bộ Y tế: Không có chuyện đưa lợi ích nhóm vào chính sách về thuốc lá

Thứ Hai, 21:06, 09/11/2026
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VOV.VN - Trước ý kiến “có lợi ích nhóm” trong xây dựng chính sách về thuốc lá hay không, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định không doanh nghiệp nào có thể tiếp cận tất cả các thành viên Chính phủ để đưa lợi ích nhóm vào chính sách.

Chiều 9/11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

bo truong bo y te khong co chuyen dua loi ich nhom vao chinh sach ve thuoc la hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình trước Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Chưa áp dụng "cấm thuốc lá theo thế hệ"

Báo cáo giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá lần này là rất cần thiết sau 13 năm triển khai (từ năm 2012), với cách tiếp cận đặt công tác phòng bệnh lên trên hết và trước hết. 

Về đề xuất tăng độ tuổi được sử dụng thuốc lá lên 21 tuổi, Bộ trưởng cho biết dự thảo tiếp tục giữ mức từ 18 tuổi. Việc này nhằm đồng bộ với Luật Dân sự về năng lực hành vi của công dân. Thực tiễn trên thế giới có khoảng 111 nước (chủ yếu ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ) coi 18 tuổi là độ tuổi tiêu chuẩn toàn cầu. Dù có 16 quốc gia (như Mỹ, Singapore, Canada...) áp dụng mốc 21 tuổi, nhưng mức 18 tuổi vẫn là quy định phổ biến và phù hợp nhất với pháp luật nước ta hiện hành.

Đối với đề xuất "cấm thuốc lá theo thế hệ" (cấm bán cho những người sinh sau một năm nhất định), Bộ trưởng thông tin, New Zealand thông qua chính sách này năm 2022 nhưng đã bãi bỏ trước khi có hiệu lực; Maldives dự kiến áp dụng từ tháng 11/2025 cho người sinh từ năm 2007 nhưng đây chỉ là quốc đảo hơn 530.000 dân; Vương quốc Anh đưa vào dự thảo áp dụng cho người sinh từ tháng 1/2009 nhưng tới năm 2027 mới thi hành.

"Việc đánh giá tác động cũng như hiệu quả của chính sách đến thời điểm này cũng chưa có đầy đủ để đánh giá tác động đưa vào luật. Do đó, đa số thành viên Chính phủ đã bỏ phiếu thống nhất chưa đưa nội dung này vào luật để đảm bảo tính khả thi", Bộ trưởng Đào Hồng Lan đồng thời nhấn mạnh không doanh nghiệp nào có thể tiếp cận tất cả các thành viên Chính phủ để đưa lợi ích nhóm vào chính sách.

Về kiểm soát các loại thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng), dự thảo mới đã bổ sung quy định bao quát cả các "chất nguyên liệu khác thay thế được sử dụng cho thuốc lá" (dù có nicotine hay không có nicotine) nhằm ngăn chặn tình trạng trộn lẫn nguyên liệu biến tướng ngày càng tinh vi.

Đối với việc tăng diện tích hình ảnh cảnh báo trên bao bì thuốc lá, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo tiếp thu nguyên tắc này. Tuy nhiên, tiêu chuẩn cụ thể không quy định cứng trong luật mà sẽ giao Chính phủ quy định. Hiện Việt Nam đang áp dụng 6 hình ảnh cảnh báo luân phiên. Thời gian tới, Chính phủ sẽ rà soát, đánh giá tác động để điều chỉnh tỷ lệ diện tích cảnh báo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bảo vệ trẻ em là ưu tiên cao nhất

Về sửa đổi Luật Trẻ em, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc sửa đổi nhằm đảm bảo tính thống nhất với Luật Đầu tư, thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền. Theo đó, dự thảo quy định bỏ "tiền kiểm" (điều kiện kinh doanh) đối với cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Tuy nhiên, Bộ trưởng khẳng định việc này không làm suy giảm chất lượng bảo vệ trẻ em. Các nội dung tại Điều 56, 57 trước đây đã được rà soát, chuyển hóa vào Điều 58, 59 nhằm đảm bảo các quyền và yêu cầu về dịch vụ bảo vệ trẻ em vẫn được quy định đầy đủ, chặt chẽ.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được quy định rất cụ thể tại Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2025 và phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm trên môi trường mạng mà Việt Nam vừa công bố ký kết vào tháng 4/2026.

Minh bạch giá thuốc, tăng cường năng lực y tế cơ sở

Giải trình thêm về Luật Dược và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhìn nhận việc đảm bảo thuốc và trang thiết bị y tế là yêu cầu xuyên suốt.

Dự thảo luật lần này đã tích hợp các giải pháp tổng thể nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, đặc biệt chú trọng việc công khai, minh bạch giá thuốc và giá trang thiết bị y tế. Mục tiêu cốt lõi là kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng tăng giá, đẩy giá bất hợp lý trong quá trình đấu thầu.

Riêng đối với y tế cơ sở, Bộ trưởng cho biết, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia và các giải pháp đồng bộ khác, năng lực đấu thầu, điều kiện cơ sở hạ tầng của hệ thống y tế cơ sở sẽ tiếp tục được đầu tư, nâng cao trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Chính phủ và cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra của Quốc hội, tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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