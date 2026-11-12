Bộ trưởng KH&CN: Tôi đồng tình việc cấm học sinh nhỏ tuổi sử dụng AI

Chiều nay (12/11), Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực khoa học công nghệ.

Nguy cơ học sinh lệ thuộc AI và rủi ro lừa đảo

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về vấn đề sử dụng AI trong giáo dục, đại biểu Sí Thị Mai Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) đặt vấn đề: Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm nhằm phòng ngừa sự lệ thuộc của học sinh.

Đại biểu Sí Thị Mai Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai). Ảnh: quochoi.vn

Tuy nhiên, ngoài phạm vi hướng dẫn của nhà trường, học sinh vẫn có thể tự sử dụng những nền tảng AI tạo sinh để nhận ngay lời giải hoặc bài viết hoàn chỉnh. Điều này làm giảm cơ hội tự suy nghĩ và rèn luyện các năng lực của học sinh như: tư duy phản biện, sáng tạo và tự học. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ các giải pháp cụ thể trong công tác quản lý nhà nước để phối hợp, cung cấp dịch vụ nhằm bảo vệ người dùng nhỏ tuổi, đảm bảo quyền truy cập phù hợp và hạn chế nguy cơ bị lệ thuộc.

Cùng chung mối quan tâm về AI, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) dẫn chứng: Chỉ số mức độ sẵn sàng AI của Chính phủ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 45/195 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, năng lực kiểm tra AI theo từng bước sử dụng còn hạn chế; số liệu hiện có phản ánh phạm vi, vi phạm về triển khai và phản hồi của người dùng chưa đủ kết quả kiểm chứng độc lập về trình độ chính xác. Nước ta cũng chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng đối với hệ thống AI rủi ro.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: quochoi.vn

Bên cạnh đó, đại biểu Hòa lo ngại trước hiện tượng sử dụng AI để giả mạo chữ ký, hình ảnh, giọng nói, chữ viết nhằm lừa đảo, tống tiền. Học sinh, sinh viên cũng đang sử dụng công nghệ AI để giải đề thi, bài tập. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng đưa ra giải pháp ngăn ngừa, khắc phục những hiện tượng này.

"Nên ngăn chặn, hạn chế bớt việc học sinh dùng AI, nhất là ở cấp thấp"

Trả lời chất vấn của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân chia sẻ, bản thân ông từng là một người thầy, hiện đang hướng dẫn nghiên cứu sinh và thường xuyên sử dụng các phần mềm AI. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhìn nhận: "Nếu chúng ta quá lạm dụng thì đây sẽ là một vấn đề".

Về vai trò quản lý nhà nước, Bộ trưởng cho biết Bộ KH&CN hiện đã tiến hành phân loại mức độ rủi ro của AI (gồm: rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp), đồng thời đưa ra các cơ chế để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng.

Nêu quan điểm cá nhân về việc học sinh sử dụng AI, Bộ trưởng Vũ Hải Quân thẳng thắn: "Gần đây, một số nước tiên tiến đã bắt đầu hạn chế, thậm chí cấm học sinh các cấp sử dụng AI. Tôi đồng tình với cách tiếp cận này. Có lẽ chúng ta cũng nên ngăn chặn, hạn chế bớt, nhất là ở cấp thấp. Khi các em đã trưởng thành, việc phát huy sử dụng AI để đạt hiệu quả là rất tốt, nhưng khi còn nhỏ thì cần phải xem xét".

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn

Đối với vấn đề quản lý hệ thống AI rủi ro và các hành vi giả mạo (deepfake) khuôn mặt, chữ ký do đại biểu Phạm Văn Hòa nêu, Bộ trưởng cho biết chi tiết về khung đánh giá phân loại rủi ro sẽ được gửi trả lời bằng văn bản.

Về hành lang pháp lý ngăn chặn deepfake lừa đảo, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong các quy định pháp luật về AI và nghị định hướng dẫn đã quy định rất rõ 3 đối tượng có mối quan hệ hữu cơ gắn kết gồm: Nhà phát triển (nơi tạo ra nền tảng), tổ chức triển khai (đưa nền tảng vào Việt Nam/tổ chức thực hiện) và đối tượng sử dụng.

"Nguyên tắc bắt buộc là các nội dung do AI tạo ra phải được gắn nhãn. Hiểu một cách đơn giản, nếu không gắn nhãn thì coi như vi phạm pháp luật Việt Nam", Bộ trưởng khẳng định.

Nhìn nhận vấn đề ở chiều sâu tâm lý - xã hội, Tư lệnh ngành KH&CN chia sẻ thêm: AI có thể làm giả được gương mặt, giả được giọng nói nhưng không thể làm giả được quan hệ tình cảm, trí tuệ cũng như nhân cách con người.

Trở lại với câu chuyện học sinh bị lừa đảo qua mạng, Bộ trưởng Vũ Hải Quân gửi gắm: "Nếu cha mẹ dành nhiều thời gian quan tâm, trò chuyện với con cái hơn thì AI sẽ rất khó để lừa đảo được con em mình. Tôi rất mong muốn từ những mặt trái của công nghệ, mối quan hệ tình cảm trong gia đình sẽ càng thêm gắn bó, chia sẻ nhiều hơn để giúp con em bảo vệ được chính mình trước tác động của AI".