Bộ trưởng Lê Hoài Trung làm Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV 12, ACMECS 11

Ngày 16/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang ký Quyết định số 1996/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11).

Theo quyết định, Ban Tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức các hội nghị cấp cao và những hoạt động liên quan.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng Ban Tổ chức. Các Phó Trưởng ban gồm Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Phó Trưởng ban thường trực; và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong. Thành viên Ban Tổ chức là đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Trưởng Ban Tổ chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban và thành viên; ban hành Quy chế hoạt động, quyết định thành lập Bộ phận thường trực và các tiểu ban; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức các hội nghị theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trưởng Ban Tổ chức cũng xem xét, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh thành viên căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công việc, trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan liên quan.

Ban Tổ chức gồm Bộ phận thường trực và 5 Tiểu ban: 1. Tiểu ban An ninh - Y tế; 2. Tiểu ban Vật chất - Hậu cần; 3. Tiểu ban Nội dung; 4. Tiểu ban Lễ tân; 5. Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá. Bộ phận thường trực của Ban Tổ chức đặt tại Bộ Ngoại giao.