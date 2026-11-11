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Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông tin kết quả chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư

Thứ Tư, 20:02, 11/11/2026
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VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xác lập hướng hợp tác mới giữa hai nước, trọng tâm là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, năng lượng và liên kết chuỗi cung ứng. Hai bên đã ký 11 thỏa thuận cấp bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp.

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11/2026. Chiều tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm.

bo truong le hoai trung thong tin ket qua chuyen tham nhat ban cua tong bi thu hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ ngoại giao Lê Hoài Trung

PV: Xin Bộ trưởng chia sẻ những kết quả nổi bật của chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11/2026. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, và cũng là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 11 năm. Chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả hết sức quan trọng, trong bối cảnh hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, và tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Hoàng Gia, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng trị, đặc biệt với nhiều tình cảm chân thành, tốt đẹp và nhiều biệt lệ, thể hiện sự coi trọng cao đối với vị thế, vai trò của Việt Nam cũng như quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao với các nhà lãnh đạo cao nhất của Nhật Bản, các lãnh đạo của các chính đảng, các chính trị gia hàng đầu của Nhật Bản, làm việc với các lãnh đạo các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; trao đổi với đại diện của các tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân Nhật Bản. Thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi, làm việc, hai bên đã đạt nhất trí cao về nhiều nội dung quan trọng và đã được thể hiện rõ trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới. Tinh thần quan trọng và nổi bật là việc hai nước chuyển sang một giai đoạn mới của quan hệ, là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Điều này phù hợp với giai đoạn phát triển mới và những yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản nhấn mạnh các khuôn khổ hợp tác quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, gắn kết như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng, tài chính, đầu tư và hỗ trợ phát triển. Cùng với đó, các khuôn khổ hợp tác về tài chính, đầu tư, năng lượng, chuyển đổi số, bán dẫn và nhiều lĩnh vực khác cũng được cụ thể hóa để đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn phát triển của hai nước trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng đã ký kết 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. Đây là những nền tảng quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Có thể nói, chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng trong việc nâng tầm quan hệ hai nước, tăng cường sự hiểu biết và củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực trên cả bình diện song phương, đa phương theo đúng tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, phù hợp với chiến lược phát triển của hai bên, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Những kết quả quan trọng đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Nhân dân giữa hai nước trong giai đoạn mới. Chuyến thăm cũng là bước triển khai chủ động, tích cực và hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần tạo cục diện đối ngoại thuận lợi thông qua các hoạt động đối ngoại của các Lãnh đạo chủ chốt tới các nước, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo nước ngoài thăm Việt Nam, các hoạt động trao đổi, tiếp xúc của các cấp, các bộ, ngành, địa phương với các đối tác.

PV: Với những kết quả đã đạt được, xin Bộ trưởng cho biết phương hướng, trọng tâm triển khai các cam kết, thỏa thuận của chuyến thăm thời gian tới?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Thành công nổi bật của chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác lập định hướng hợp tác mới của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong những lĩnh vực quan trọng hai bên có thế mạnh, nhu cầu; tạo nên những động lực mới để chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được sang giai đoạn triển khai sâu rộng và hiệu quả, đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng và tự chủ chiến lược của cả hai nước.

Phương hướng quan trọng nhất là chúng ta cần nhận thức đầy đủ về những định hướng hợp tác đã được thể hiện rõ trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo. Trước đây, chúng ta có thể chỉ sản xuất một số mặt hàng rồi xuất khẩu thì trong giai đoạn tới, hai nước cùng nghiên cứu phát triển, cùng sản xuất và cùng tìm những cái nguồn cung, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ở khu vực và toàn cầu.

Hai bên cần phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân, góp phần củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn quan hệ hai nước.

Trên cơ sở Tuyên bố tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam- Nhật Bản và các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng, cụ thể hóa kết quả chuyến thăm thành các chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể với mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng. Các cơ quan hai nước cần tăng cường rà soát định kỳ, đôn đốc, theo dõi sát tình hình hợp tác để thúc đẩy và đồng thời tháo gỡ những khó khăn có thể phát sinh.

Đồng thời, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, tiểu vùng Mê Công và các diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Nhật Bản cùng tham gia, qua đó góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng Bộ ngoại giao Lê Hoài Trung!

Việt Cường/VOV
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