Bộ trưởng Lê Hoài Trung tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ; coi Ấn Độ không chỉ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mà còn là người bạn chân thành, gắn bó, hỗ trợ Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Bộ trưởng nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường là dấu mốc quan trọng, thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao, sự hội tụ lợi ích và tầm nhìn chung, tạo nền tảng đưa hợp tác song phương phát triển sâu rộng, thực chất hơn trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tại buổi tiếp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval bày tỏ coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách của Ấn Độ tại khu vực, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay. Cố vấn nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng, mong muốn tăng cường kết nối và phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế.

Hai bên cùng trao đổi cởi mở một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và phối hợp triển khai các thỏa thuận và kết quả đạt được trong các chuyến thăm cấp cao gần đây, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 5/2026) và chuyến thăm Ấn Độ dự Hội nghị cấp cao BRICS và các hoạt động song phương của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (tháng 9/2026); chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ vào năm 2027.

Cuộc tiếp góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên đánh giá cao đà tăng trưởng tích cực của thương mại song phương; nhất trí tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường, hướng tới mục tiêu thương mại 25 tỷ USD. Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai nước còn lớn, cần mở rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và công nghệ; khuyến khích tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng đầu tư và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ chiến lược, năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên trao đổi về một số vấn đề nổi lên trong tình hình quốc tế, khu vực và những tác động đối với an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và an toàn hàng hải quốc tế; nhất trí tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin và phối hợp ứng phó với các tình huống phát sinh, duy trì an ninh, an toàn hàng hải; đồng thời thúc đẩy hợp tác nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cùng nhau góp phần xây dựng trật tự khu vực mở, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và dựa trên luật lệ. Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ khẳng định Ấn Độ coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, sẵn sàng hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực ứng phó trước những diễn biến mới.

Cuộc trao đổi góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ phát triển sâu sắc, thực chất, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.