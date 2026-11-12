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Bộ trưởng Lương Tam Quang: Dự kiến quý II/2027, hệ thống dữ liệu sẽ hoàn thiện

Thứ Năm, 12:06, 12/11/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết đang đôn đốc, thành lập các tổ công tác phối hợp với các bộ ngành, địa phương xử lý dứt điểm việc làm sạch dữ liệu, đánh giá được an ninh, an toàn hệ thống kết nối về trung tâm dữ liệu. Dự kiến Quý II/2027, toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ hoàn thiện, đưa vào thực hiện.

Sáng nay 12/11, tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) nêu nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã ghi nhận gần 5 tỉ giao dịch, tuy nhiên vẫn còn 34/104 cơ sở dữ liệu chưa có dữ liệu đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. 7/8 cơ sở dữ liệu trọng yếu đã kết nối vẫn còn đồng bộ ngoại tuyến. Đáng chú ý, người dân vẫn phải cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Từ đó, đại biểu đặt vấn đề về trách nhiệm trong việc bảo đảm hệ thống thực sự liên thông, dữ liệu được tái sử dụng; có cơ chế nào để các cơ quan phải chấm dứt yêu cầu người dân kê khai lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.

Tham gia trả lời vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, hiện đã hoàn thành 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu, hoàn thành 80/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

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Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tham gia trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Công an chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội nhiều luật liên quan về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng; cùng với đó đang tiếp tục hoàn thiện các quy định dưới luật về dữ liệu, an ninh dữ liệu.

Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vận hành từ tháng 8/2025. Cơ sở dữ liệu về dân cư kết nối đến 17 bộ ngành và 34 địa phương, theo dõi cho thấy phục vụ 2,77 tỷ lượt truy cập, tra cứu, xác thực thông tin, đánh giá tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Ứng dụng VNeID có hơn 86,4 triệu định danh điện tử của công dân và 85 tiện ích. Từ 29/5/2026, Bộ tiếp nhận hệ thống dịch vụ công quốc gia với gần 35 triệu hồ sơ… Bộ cũng ban hành khung kiến trúc dữ liệu.

Với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện Nghị quyết 57, Bộ Công an đang đôn đốc, thành lập các tổ công tác phối hợp với các bộ ngành, địa phương xử lý dứt điểm việc làm sạch dữ liệu, đánh giá được an ninh, an toàn hệ thống kết nối về trung tâm dữ liệu. Dự kiến Quý II/2027, toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ hoàn thiện, đưa vào thực hiện.

“Về dữ liệu, nguyên tắc khai 1 lần dùng nhiều lần, đã có dữ liệu thì không được yêu cầu cung cấp thêm, dữ liệu phải được chia sẻ dùng chung; quản lý chính xác, toàn vẹn, bảo mật, an toàn, minh bạch. Mọi thay đổi đều phải được ghi lại. Đảm bảo tiêu chuẩn “đúng – đủ - sạch – sống – thống nhất – dùng chung”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cơ quan thường trực thực hiện Nghị quyết 57 không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, mà sẽ quản trị trên kết quả và đôn đốc, gắn với sản phẩm và hiệu quả thực tế.

Giải bài toán nhỏ mà cán bộ xã đang gặp phải

Trước đó, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân chia sẻ một số khó khăn trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu. Thứ nhất, dữ liệu trải qua một thời kỳ rất dài, được lưu trữ ở nhiều nơi, nhiều đơn vị khác nhau nên việc đồng bộ, xây dựng lại cơ sở dữ liệu mới đòi hỏi có thời gian. Thứ hai về vấn đề định mức, chi phí để tính toán, xây dựng từng loại dữ liệu còn khác nhau. Thứ ba là nhân lực phục vụ việc xây dựng dữ liệu còn hạn chế. “Đây là 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm chạp xây dựng dữ liệu", theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân.

bo truong luong tam quang du kien quy ii 2027, he thong du lieu se hoan thien hinh anh 2
Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Về tình trạng người dân phải đến nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính, cán bộ xã phải sử dụng nhiều phần mềm, Bộ trưởng Bộ KH-CN cho rằng có 5 nguyên nhân.

Một là phần mềm chưa kết nối đồng bộ. Hai là quy trình, biểu mẫu, phần mềm chưa được điều chỉnh thống nhất. Ba là dữ liệu chưa đầy đủ. Thứ tư là thiết bị, đường truyền và hỗ trợ kỹ thuật ở một số nơi chưa tốt. Thứ năm là yếu tố con người, trong đó có một bộ phận người dân còn hạn chế về năng lực tiếp cận công nghệ số, đặc biệt một số nơi cán bộ xã cũng còn hạn chế về năng lực tiếp cận.

Về giải pháp, bộ đã ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và đang quyết liệt triển khai. Bộ đã trực tiếp xuống một số xã ở các địa phương, thống kê được 29 bài toán nhỏ mà cán bộ xã đang gặp phải, từ đó hình thành các lời giải để hướng dẫn cho cán bộ xử lý từng vấn đề, sau đó tổng quát hóa để nhân rộng.

Ngọc Thành/VOV.VN
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