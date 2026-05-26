Bộ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với Trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Patrushev

Hai bên khẳng định, hợp tác an ninh là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, kinh tế biển và đào tạo nguồn nhân lực.

Nhận lời mời của Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ngày 25/5, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tới Thủ đô Moscow và tham dự Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga tổ chức.

Bộ Trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi hội đàm

Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Patrushev nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sang thăm Liên bang Nga và tham dự Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất. Ông Patrushev đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác an ninh tiếp tục giữ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Đại tướng Patrushev đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, trong đó có sự ủng hộ tích cực, hiệu quả của cá nhân Đại tướng Patrushev đối với Bộ Công an Việt Nam và công tác bảo vệ an ninh, trật tự của Việt Nam những năm qua.

Quang cảnh buổi hội đàm

Đại tướng Lương Tam Quang mong muốn Đại tướng Patrushev tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có phát triển mạnh mẽ hợp tác an ninh thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Lương Tam Quang, hai bên nhất trí tập trung hợp tác phát triển công nghiệp an ninh, kinh tế biển và đào tạo nhân lực.