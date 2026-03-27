Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa

Tham gia Đoàn công tác có Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an nhân dân.

Về phía Công an tỉnh Thanh Hóa có Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng, đơn vị và Trưởng Công an các phường Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Sơn, Đông Tiến, Hàm Rồng, Đông Quang, Nguyệt Viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong Quý I năm 2026, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động đổi mới tư duy theo hướng “chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”, triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nổi bật, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp mang tính chiến lược, như: Tham mưu điều chỉnh quy hoạch, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, xây dựng và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Cảng thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, góp phần thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách; tham mưu bảo đảm ổn định nguồn cung xăng dầu; giữ vững an ninh công nhân, an toàn hoạt động sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp; triển khai các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tích cực tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, đề án lớn của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 57 và Đề án 06 của Chính phủ, tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển đổi số, cải cách hành chính. Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ 5/7 điểm nghẽn, đồng thời thúc đẩy triển khai nhiều đề án, dự án trọng điểm như: vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC); thí điểm mô hình Kios thông minh, hệ thống xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử; xây dựng Chiến lược dữ liệu tỉnh; bản đồ dữ liệu, biểu đồ thị trường lao động; mô hình liên kết “Ba nhà: Nhà trường - Nhà nước - Doanh nghiệp".

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, đã chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định ngay từ cơ sở; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng diễn ra trên địa bàn, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,94%, cao nhất từ trước đến nay.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Nhiều chuyên án, vụ án lớn được triệt phá, được Bộ Công an gửi 5 lượt Thư khen, 6 lượt thưởng nóng; được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình, đã triệt phá chuyên án, khởi tố 12 bị can giả danh khám, chữa bệnh, bán các bài thuốc xương khớp “Hoàng Minh Đường” chưa được cấp phép cho hơn 80.000 bị hại, chiếm đoạt trên 227 tỷ đồng; triệt xóa ổ nhóm sản xuất, phát tán mã độc, thu thập hơn 93.500 tệp dữ liệu để mua bán trái phép, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng; đấu tranh với các đối tượng hình sự “núp bóng doanh nghiệp”; triệt xóa các đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu giữ số lượng lớn tang vật, phương tiện.

Xác lập, đấu tranh 6 chuyên án, triệt xóa 9 đường dây; khởi tố 154 vụ, 308 bị can phạm tội về ma túy. Phối hợp Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) điều tra, làm rõ nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Công tác truy bắt đối tượng truy nã đạt nhiều kết quả tích cực, bắt giữ 14 đối tượng, trong đó có các đối tượng lẩn trốn nhiều năm; đặc biệt có đối tượng truy nã là người nước ngoài, được Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gửi Thư cảm ơn.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với phương châm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Công an tỉnh đã khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung, lấy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm nền tảng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt từ 97% đến 100%; chủ động cắt giảm thời gian giải quyết 97/196 thủ tục hành chính. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 95,53%, đứng đầu cả nước.

Công tác phòng cháy, chữa cháy được triển khai đồng bộ, góp phần kéo giảm 45,7% số vụ cháy, giảm thiệt hại đáng kể về tài sản. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường, kiến nghị khắc phục 92 điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được chú trọng. Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được triển khai sâu rộng, gắn với nhiều mô hình, phần việc thiết thực như “Mỗi ngày một việc tốt”, “Gian hàng không đồng”, nhận đỡ đầu gần 100 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; nhiều gương người tốt, việc tốt được biểu dương; qua đó góp phần lan tỏa sâu sắc hình ảnh người chiến sĩ Công an “vì Nhân dân phục vụ”.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa bày tỏ vui mừng khi Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an về dự lễ khởi công Dự án Doanh trại Công an tỉnh và làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự và cũng là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa nói chung, lực lượng Công an Thanh Hóa nói riêng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Ông Nguyễn Doãn Anh, trân trọng cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí trong Đoàn công tác đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Thanh Hóa trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Doãn Anh, đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ông Nguyễn Doãn Anh khẳng định, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an trong xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà lực lượng Công an Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ và hướng tới tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác, thống nhất nhận thức về vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn phát triển mới; gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, đo đếm được.

Đại hội XIV của Đảng đã xác lập nhiều quan điểm mới về bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trong đó lần đầu tiên đặt ra yêu cầu xây dựng nền an ninh toàn diện, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển đất nước. Mục tiêu lâu dài là phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến tới xây dựng xã hội không có tội phạm; xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, mang lại môi trường sống bình yên, ổn định cho nhân dân. Để thực hiện mục tiêu đó, lực lượng Công an Thanh Hóa cần chủ động triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ sớm, từ xa, bảo đảm hoàn thành đạt và vượt với chất lượng, hiệu quả thực chất.

Mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, không để chậm tiến độ hoặc hình thức; đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu pháp lệnh về bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung các giải pháp kéo giảm tội phạm bền vững, xây dựng các xã, phường không ma túy, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự ngay từ cơ sở - Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục đề cao kỷ luật, kỷ cương và kỷ luật thực thi trong toàn lực lượng, lấy hiệu quả công việc và sản phẩm cụ thể làm thước đo đánh giá kết quả công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, hình thức, báo cáo không trung thực trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cần thống nhất nhận thức sâu sắc về vai trò của công tác Công an trong kiến tạo phát triển, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cần tập trung vào những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, trong đó chú trọng đấu tranh với tội phạm môi trường, vi phạm về an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, ổn định và bền vững.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ và trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ. Việc đánh giá cán bộ phải dựa trên kết quả, sản phẩm cụ thể, gắn với hiệu quả thực tiễn công tác; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an cơ sở, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Năm 2026 được xác định là “Năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”, vì vậy Công an tỉnh Thanh Hóa cần tập trung rà soát, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an xã, phường; xây dựng lực lượng Công an cơ sở thật sự vững mạnh, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nền tảng quan trọng để củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Thanh Hóa; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an; nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đối với lực lượng Công an Thanh Hóa trong thời gian qua.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng khẳng định, lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.