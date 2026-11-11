Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Kioxia của Nhật Bản

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an được Chính phủ Việt Nam giao là cơ quan thường trực về đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ cao. Do vậy, Bộ Công an hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn của Nhật Bản, trong đó có Tập đoàn Kioxia, trên tất cả các lĩnh vực như công nghiệp an ninh, công nghệ lưỡng dụng cũng như công nghệ chiến lược.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ông Kyoto Okishiro, Giám đốc điều hành Tập đoàn Kioxia (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, ưu tiên hiện nay của Bộ Công an là hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng dữ liệu lớn (Big Data), hạ tầng ứng dụng công nghệ số (AI, Blockchain, IoT), đảm bảo an ninh mạng… nhằm góp phần xây dựng Chính phủ số, cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cho biết Bộ Công an hiện có một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn về viễn thông, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh mạng, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác với Tập đoàn Kioxia trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.