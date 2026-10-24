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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Phó Tổng Thư ký Đảng Lao động Bỉ

Thứ Bảy, 18:39, 24/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 24/10, tại Thủ đô Brussels, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp ông Benjamin Pestieau, Phó Tổng Thư ký Đảng Lao động Bỉ (PTB).

 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ban Lãnh đạo Đảng Lao động Bỉ, đồng thời chúc mừng những kết quả tích cực và vị thế ngày càng cao của PTB tại các cuộc bầu cử năm 2024.

Nhắc lại mối quan hệ gắn kết giữa hai Đảng, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các thế hệ đảng viên PTB đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với PTB.

Ông Benjamin Pestieau đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu nâng tầm vị thế quốc tế của Việt Nam. Ông Benjamin Pestieau khẳng định Đảng Lao động Bỉ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Bỉ.

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Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường đối thoại, phối hợp trong các sự kiện quốc tế. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ông Pestieau mong muốn tăng cường đối thoại, phối hợp với các chính đảng, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm tìm kiếm giải pháp, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ thông tin về tình hình Việt Nam, thành tựu 40 năm Đổi mới, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030, 2045, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế. Đồng chí khẳng định mong muốn tăng cường hiểu biết, hợp tác với các đảng ở châu Âu, trong đó có Đảng Lao động Bỉ.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị thời gian tới hai Đảng tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ lý luận, kinh nghiệm xây dựng Đảng và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và Công nhân (IMCWP); đề nghị PTB phát huy tiếng nói, ảnh hưởng trong hệ thống chính trị Bỉ và châu Âu để thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Bỉ cũng như Việt Nam - EU.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường đối thoại, phối hợp trong các sự kiện quốc tế, giữa các đảng cộng sản, công nhân và lực lượng cánh tả, tiến bộ trên thế giới, cùng đóng góp cho hòa bình, công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Việt Cường/VOV
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