English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Nội vụ Czech khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác với Việt Nam

Thứ Năm, 11:15, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Czech, ngày 11/11, tại trụ sở Bộ Nội vụ Cộng hòa Czech, Đại sứ Dương Hoài Nam có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Czech Lubomír Metnar nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong một số lĩnh vực quan tâm.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lubomír Metnar bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất trong hợp tác song phương, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (1/2025); đánh giá cao việc hai bên duy trì tần suất trao đổi đoàn, kể cả ở cấp cao cũng như hiệu quả hợp tác giữa Bộ Nội vụ Cộng hòa Czech và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực cảnh sát và thực thi pháp luật.

bo truong noi vu czech khang dinh san sang mo rong hop tac voi viet nam hinh anh 1
Đại sứ Dương Hoài Nam có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Czech Lubomír Metnar.

Ông Lubomír Metnar nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường hợp tác giữa các nước bạn bè truyền thống và đối tác chiến lược có ý nghĩa quan trọng; khẳng định Bộ Nội vụ Czech luôn coi trọng và sẵn sàng tăng cường, mở rộng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam.

Ông cho biết, Chính phủ và người dân Czech luôn quan tâm, trân trọng nỗ lực và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với phát triển kinh tế - xã hội của sở tại. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Chính phủ Czech Andrej Babis sẽ đạt được những kết quả thiết thực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

bo truong noi vu czech khang dinh san sang mo rong hop tac voi viet nam hinh anh 2
Ông Lubomír Metnar khẳng định, Bộ Nội vụ Czech luôn coi trọng và sẵn sàng tăng cường, mở rộng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam.

Đại sứ Dương Hoài Nam chia sẻ đánh giá của Bộ trưởng Lubomír Metnar về những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Czech; cảm ơn Bộ Nội vụ Czech đã tích cực phối hợp, hỗ trợ các đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam thăm làm việc thời gian qua. Đại sứ nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước rất lớn, trong đó có lĩnh vực an ninh; đồng thời mong muốn hai Bộ tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như phòng chống tội phạm có tổ chức, chống khủng bố, an ninh mạng, cảnh sát, đào tạo và nâng cao năng lực thực thi pháp luật.

Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Czech Andrej Babiš, đồng thời cho biết Đại sứ quán đang tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan của Cộng hòa Czech và Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm. Đại sứ cũng đề nghị phía Czech sớm xem xét miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ của Việt Nam và thúc đẩy để Việt Nam tham gia Chương trình lao động có tay nghề của Cộng hòa Czech, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập để hội nhập thành công vào xã hội sở tại, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech.

thu-truong-phan-thi-thang.jpg

Thống nhất nhiều định hướng mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam - Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 17/9, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, khoá họp lần thứ 8 - Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường trao đổi hiểu biết lẫn nhau đồng thời tìm ra các cơ hội, lĩnh vực tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Séc
Tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Séc

VOV.VN - Nhân Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa Séc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Séc từ ngày 18 - 20/1/2025 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hoà Séc Petr Fiala.

Tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Séc

Tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Séc

VOV.VN - Nhân Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa Séc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Séc từ ngày 18 - 20/1/2025 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hoà Séc Petr Fiala.

Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ hết sức đặc biệt
Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ hết sức đặc biệt

VOV.VN - Đây là khẳng định của bà Trần Thanh Hương, đại biện lâm thời ĐSQ Việt Nam ở Cộng hòa Séc tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ hết sức đặc biệt

Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ hết sức đặc biệt

VOV.VN - Đây là khẳng định của bà Trần Thanh Hương, đại biện lâm thời ĐSQ Việt Nam ở Cộng hòa Séc tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Mối quan hệ giữa Việt Nam, Romania và Séc sẽ nâng lên tầm cao mới
Mối quan hệ giữa Việt Nam, Romania và Séc sẽ nâng lên tầm cao mới

VOV.VN - Hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam, Romania và Séc chắc chắn sẽ được nâng lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Mối quan hệ giữa Việt Nam, Romania và Séc sẽ nâng lên tầm cao mới

Mối quan hệ giữa Việt Nam, Romania và Séc sẽ nâng lên tầm cao mới

VOV.VN - Hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam, Romania và Séc chắc chắn sẽ được nâng lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội