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Cải chính

Bộ trưởng Tài chính: Làm sạch mã số thuế để ngăn trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp

Thứ Năm, 11:57, 12/11/2026
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VOV.VN - Việc rà soát, làm sạch mã số thuế đối với doanh nghiệp ngừng, không còn kinh doanh là bắt buộc. Qua đó làm sạch môi trường đầu tư kinh doanh, ngăn chặn triệt để tình trạng lợi dụng các mã số thuế "ảo" để trốn thuế hay kinh doanh bất hợp pháp.

Sáng 12/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội về lĩnh vực tài chính, tình trạng chậm hoàn thuế và tiến độ làm sạch 2,5 triệu mã số thuế là những vấn đề "nóng" được nhiều đại biểu quan tâm, yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

Cơ quan thuế chậm giải quyết có thể phải bồi thường vật chất

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn ĐBQH TP.HCM) nêu vấn đề: Người dân chậm nộp thuế thì bị phạt hành chính, nộp lãi suất chậm nộp, vậy cơ quan thuế chậm hoàn thuế cho người dân liệu có phải đền bù lãi suất hay không?

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng, "lỗi của ai người đó chịu". Bộ trưởng cho biết: "Nếu người dân có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định nhưng cơ quan thuế không giải quyết, hoặc giải quyết chậm thì cơ quan thuế phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, thậm chí là bồi thường vật chất".

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý mấu chốt nằm ở việc hồ sơ phải đúng quy định pháp luật. Theo đó, thời gian giải quyết đối với hồ sơ thuộc luồng xanh chỉ có 7 ngày. Quan trọng nhất là hồ sơ của người nộp thuế dù đã nộp online 100% nhưng khi đối chiếu thực tế vẫn có những vấn đề về việc chấp hành pháp luật.

Phấn đấu rút ngắn thời gian kiểm tra trước, hoàn thuế sau

Tiếp tục tranh luận về vấn đề hoàn thuế, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) phản ánh tình trạng chậm hoàn thuế giá trị gia tăng hiện nay đang làm ảnh hưởng đến dòng vốn cho hoạt động sản xuất, đặc biệt là với các doanh nghiệp xuất khẩu có số thuế đầu vào được khấu trừ lớn. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý hồ sơ tồn đọng, rút ngắn thời gian hoàn thuế nhưng vẫn kiểm soát được gian lận.

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Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: quochoi.vn

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng thẳng thắn thừa nhận công tác hoàn thuế vẫn còn chậm so với yêu cầu, trở thành rào cản cản trở sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh khó tiếp cận nguồn vốn.

Báo cáo Quốc hội, Bộ trưởng cho biết Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt việc phân luồng. Theo đó, các doanh nghiệp có lịch sử chấp hành pháp luật tốt được phân vào luồng xanh (chiếm 80%) và được áp dụng cơ chế "hoàn trước, kiểm sau", 20% hồ sơ còn lại phải thực hiện "kiểm tra trước, hoàn sau".

Nhờ giải pháp này, tiến độ hoàn thuế năm nay tăng rất cao. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền hoàn thuế đạt khoảng 79.000 tỷ đồng, giải ngân gần 99% dự toán năm 2026 và tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, 88% hồ sơ luồng xanh đã được hoàn thuế trong vòng 7 ngày. Đối với các doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra trước, thời gian giải quyết bình quân đã rút ngắn từ 50 ngày xuống còn 40 ngày.

Trình Quốc hội quy trình làm sạch 2,5 triệu mã số thuế

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Hoàng Ngọc Định (Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang) nêu số liệu từ Cục Thuế cho thấy hiện còn trên 2,5 triệu mã số thuế cần rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch; trong đó có những doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ hàng chục năm nay. Đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm và giải pháp xử lý của cơ quan thuế trong thời gian tới.

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Đại biểu Hoàng Ngọc Định (Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang) chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: quochoi.vn

Phản hồi đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết việc làm sạch mã số thuế là yêu cầu bắt buộc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo môi trường thuế minh bạch, công bằng, tránh việc bị đưa vào "danh sách đen".

Từ đầu năm đến nay, ngành tài chính đã rà soát, làm sạch được 777.000 mã số thuế. Khối lượng còn lại khoảng 2,5 triệu mã số, chủ yếu rơi vào tình trạng đã dừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đóng mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Bộ trưởng cảnh báo, nếu không hoàn thành việc làm sạch, tại kỳ đánh giá vào quý II/2028, OECD có thể đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi hoặc danh sách đen, gây tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế.

Để giải quyết dứt điểm, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và chính thức trình Quốc hội tại kỳ họp này các quy trình thủ tục nhằm làm sạch mã số thuế, đặc biệt là cơ chế xóa các nghĩa vụ tài chính.

Cụ thể, với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã dừng hoạt động từ 5 năm trước, dù từ ngày 1/1/2026 đã bỏ thuế môn bài nhưng trên hệ thống vẫn tồn tại khoản nợ này cùng tiền phạt chậm nộp. Theo Bộ trưởng, khi các nghĩa vụ tài chính này được miễn và làm sạch, cơ quan chức năng mới có thể tiến hành đóng mã số thuế, từ đó làm sạch môi trường đầu tư kinh doanh, ngăn chặn triệt để tình trạng lợi dụng các mã số thuế "ảo" để trốn thuế hay kinh doanh bất hợp pháp.

 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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