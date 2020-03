Bộ trưởng Tô Lâm: Chống dịch Covid-19 không lơ là, mất cảnh giác

Chiều 10/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Các đại biểu tại hội nghị.

Theo trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến mới hết sức phức tạp trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới thống kê đến sáng ngày 10/3 trên toàn thế giới đã có gần 115.000 ca mắc bệnh, hơn 4.000 trường hợp tử vong… Trước tình hình đó, lãnh đạo Bộ Công an quán triệt yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh là không để cán bộ, chiến sỹ nào bị nhiễm bệnh, không có đơn vị phải cách ly tập thể.



Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các địa phương, Công an các đơn vị, địa phương thảo luận tập trung các vấn đề liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhất là những kết quả đạt được, kinh nghiệm của những địa phương đã tổ chức công tác khoanh vùng, cách ly, điều trị ở giai đoạn 1 để chia sẻ với những địa phương vừa mới có các ca nhiễm bệnh. Công tác đảm bảo thực lực, trang thiết bị y tế, chuẩn bị nhân lực và nguồn lực sẵn sàng ứng phó theo các kịch bản phòng, chống dịch bệnh. Tập trung đánh giá, dự báo tình hình trong thời gian tới; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề xuất các biện pháp tháo gỡ.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thuỷ, Cục trưởng Cục Y tế, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ cho biết, thời gian qua BCĐ phòng, chống dịch của Bộ Công an đã họp thường xuyên, định kỳ để kịp thời cập nhật các thông tin về tình hình dịch, đưa ra các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai phòng, chống dịch. Theo đó, Từ ngày 05/02/2020 tới ngày 09/3/2020, BCĐ đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại 23 đơn vị. Các cơ sở y tế trong Công an chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hoá chất, trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế, nhân lực sẵn sàng đáp ứng cho công tác điều trị và phòng, chống dịch; chuẩn bị khu điều trị cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: thời gian qua, lực lượng Công an các cấp đã tích cực, chủ động tham gia phối hợp với các ban, bộ, ngành đóng góp vào những thành công chung trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cả nước; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sỹ; đến nay chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh là cán bộ, chiến sỹ Công an. Nhiều trường hợp cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh hạnh phúc của bản thân và gia đình để tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Có rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong thời gian qua rất đáng khích lệ và biểu dương.

Không hoang mang trước dịch Covid-19

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân không hoang mang, lo ngại trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh; nhưng cũng không được lơ là, mất tập trung, mất cảnh giác. Đồng thời, tuyệt đối không vì tập trung phòng, chống hoặc quá lo ngại dịch bệnh mà sao nhãng các nhiệm vụ công tác Công an, thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Công an năm 2020; chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, lợi ích của đất nước để tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh một số nội dung để Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt ngay sau Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thủ trưởng Công an các cấp quán triệt tổ chức thực hiện Công điện ngày 7/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; các nhiệm vụ của BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; Điện của Bộ Công an về một số giải pháp của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch.

Về công tác đảm bảo y tế - hậu cần phòng, chống dịch, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc thực lực, sẵn sàng cơ số thuốc, hoá chất, trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế trong Công an nhân dân, đáp ứng công tác điều trị về phòng, chống dịch theo các kịch bản, kể cả trong tình huống bất ngờ và xấu nhất.

Đối với BCĐ của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trên cơ sở bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, thể hiện vai trò của người lãnh đạo đơn vị, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng công tác; quyết liệt chạy đua với thời gian, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi để hoàn thành mọi nhiẹm vụ được giao; thực hiện thật cụ thể, thiết thực mà kết quả cuối cùng là khống chế thành công dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, gia đình thân nhân và nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các cơ quan truyền thông trong Công an nhân dân tích cực tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp, giải pháp của lực lượng Công an nhân dân trong phối hợp với các đơn vị chức năng ngành Y tế và Quân đội trong tổ chức phòng, chống dịch bệnh. Tăng thời lượng tuyên truyền về hình ảnh những tấm gương tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống dịch./.