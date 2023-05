Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì hội nghị triển khai công tác tháng 6/2023

Trong tháng, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá hơn 3.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 6.300 đối tượng. Đã chỉ đạo phát hiện hơn 2.000 vụ, 3.469 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hơn 67 kg heroin, hơn 217 kg và hơn 89.000 viên ma tuý tổng hợp. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, trong tháng, lực lượng Công an đã kiểm tra 9 nghìn 584 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện, bắt 189 vụ, 339 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Về đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trong tour du lịch "0 đồng", Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, việc các công ty lữ hành bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh tham gia các tour du lịch "0 đồng" không trái với các quy định pháp luật. Tuy nhiên, các hành vi lôi kéo khách du lịch mua hàng, mua các dịch vụ không đúng giá trị thật, trốn thuế, chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp là những hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh, thương mại, thuế, lao động... cần phải được phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nhằm đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch, đảm bảo thực thi pháp luật, lành mạnh môi trường du lịch tại Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp. Đảm bảo tốt an ninh nội địa, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh chính trị nội bộ, xuất nhập cảnh… Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự nổi lên, nhất là “tội phạm đường phố”, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng, tội phạm hình sự trên môi trường mạng; tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm về ma tuý…

Toàn cảnh Hội nghị

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ và hướng dẫn Công an các địa phương tháo gỡ ngay những vướng mắc liên quan công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, các nguy cơ cháy và sự cố tai nạn ở mức cao…

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới để thể chế hoá quan điểm của Đảng về mặt pháp luật… Đảm bảo tốt an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ../.