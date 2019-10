Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa có kết luận người Việt chết trong container ở Anh

Liên quan vụ 39 người chết trong container tại Anh, trong đó có thể có người Việt, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 29/10, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ Công an cũng đang rất sốt ruột nhưng vì số lượng người là rất nhiều nên để xác định rõ phải cần quá trình điều tra.

Theo Bộ trưởng, ngày hôm qua (28/10), Bộ Công an đã làm việc với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam để liên hệ, tính toán thời gian phù hợp để Bộ trưởng Công an 2 nước điện đàm với nhau.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Về việc cử người sang Anh điều tra, ông Tô Lâm cho biết, Bộ đang chờ phía bạn trả lời thì sẽ cử người đi ngay, còn "Bộ đã chuẩn bị sẵn sàng". Hiện Bộ Công an đang xác minh 4 hồ sơ phía Anh gửi sang Việt Nam đồng thời yêu cầu công an Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp làm theo quy định.

Trả lời câu hỏi Bộ Công an có mở rộng điều tra các đường dây môi giới đưa người vượt biên trái phép, người đứng đầu Bộ Công an cho biết đây là việc làm thường xuyên chứ không phải chờ đến vụ việc này mới làm. Theo ông Tô Lâm, Bộ Công an đang xác minh thông tin có người Việt tử nạn trong xe container ở Anh hay không và hiện chưa có kết luận cuối cùng.

“Nhà nước, Chính phủ tạo điều kiện cho mọi công dân đi lao động nước ngoài. Công dân có nhu cầu không việc gì phải xuất khẩu lao động một cách trốn chui trốn lủi, đi mất an toàn”- ông Tô Lâm nói.

Ông Tô Lâm tái khẳng định, thông tin các gia đình ở Nghệ An có con mất tích hay tử vong trong vụ việc này hay không hiện nay vẫn đang chưa xác định được. Do đó, mọi thông tin là dự báo, cần phải đưa tin chính xác tránh gây hoang mang dư luận.

Trường hợp nạn nhân là người Việt Nam thì việc đưa nạn nhân về sẽ triển khai thế nào? - Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Công an cho biết Chính phủ sẽ triển khai, đồng thời cử người sang phối hợp với Anh để xác định chính xác danh tính nạn nhân. Chính phủ sẽ hỗ trợ, Bộ Công an cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình nạn nhân./.