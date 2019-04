Bộ trưởng Tô Lâm: Đưa công an chính quy về xã phải gần dân, sát dân

Sáng 12/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác làm việc tại Công an tỉnh Sóc Trăng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Công an Sóc Trăng, trong 4 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện 119 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bắt xử lý 159 đối tượng; đảm bảo tổ chức xác minh, xử lý 100% tin báo, tố giác về tội phạm. Tổ chức rà soát, đấu tranh mạnh với các đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”. Bắt, xử lý 194 vụ đánh bạc dưới các hình thức với trên 1.000 đối tượng.



Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ đó tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về: số vụ, số người chết và bị thương; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Sóc Trăng chủ động nắm chắc tình hình, chủ động toàn diện hơn nữa trong mọi mặt công tác, làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chú trọng công tác dân vận để làm tốt phòng ngừa xã hội, đi đôi với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, có chiều sâu hơn.

Tập trung rà soát, triệt phá các băng nhóm lưu manh, côn đồ, hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng kiểu “tín dụng đen”. Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, giải quyết kịp thời tin báo tố giác tội phạm...

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2019, trong đó cần chú trọng “Hoàn thiện thể chế, hướng về cơ sở”; Đưa Công an chính quy về xã phải gần dân, sát dân, được dân tin yêu.../.