Ngày 19/2, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình.

Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình

Năm 2023, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Kinh tế duy trì phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,27%, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình luôn chú trọng, xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng công an, theo đó đã bố trí đủ nguồn lực đến năm 2025 đảm bảo mua sắm phương tiện, trang thiết bị và xây dựng trụ sở làm việc độc lập cho toàn bộ 119/119 công an xã trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình, hình thức phong phú, thiết thực.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của tỉnh, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong xây dựng lực lượng công an nhân dân, trong triển khai xây dựng mô hình, điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Lưu ý về những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên cả nước cũng như đối với tỉnh Ninh Bình - địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình cần chú trọng phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, du lịch và dịch vụ. Phát huy, khai thông nguồn lực, huy động sức dân để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm tốt công tác quy hoạch có trọng tâm, trọng điểm, khoa học làm tiền đề quan trọng để thực hiện định hướng của tỉnh, đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, trở thành trung tâm du lịch của vùng Đồng bằng Sông Hồng và của cả nước, hướng đến xây dựng “Đô thị Cố đô di sản thiên nhiên kỷ". Đồng thời tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, kéo giảm tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.