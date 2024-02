Bộ trưởng Tô Lâm: Lào Cai cần tập trung cho an ninh cơ sở, chú trọng phòng ngừa

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu đã nghe báo cáo của Lào Cai về kết quả thực hiện các nội dung gồm: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; Quy định 90 của Ban Bí thư; Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao kết quả Lào Cai đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ các mục tiêu phát triển của Lào Cai và các dự án trọng điểm gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, lực lượng Công an xã phải là nòng cốt, phải giành thế chủ động ở cơ sở về mặt an ninh, vì tất cả các vấn đề liên quan an ninh trật tự đều manh nha từ cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm nói: "Chúng ta phải đảm bảo xây dựng được nền tảng bằng những khu phố, thôn xóm, bản làng, xã không có tội phạm, không có vi phạm pháp luật, không có tệ nạn, không có ma túy. Các xã cũng tốt thì huyện tốt; huyện nào cũng tốt thì tỉnh phải tốt; tỉnh nào cũng tốt thì quốc gia sẽ rất an toàn; từng xã, từng địa bàn phải thi đua nhau".

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý Lào Cai cần chú trọng công tác phòng ngừa, lấy phòng ngừa xã hội là chiến lược, lâu dài, phòng ngừa nghiệp vụ là cơ bản. Đặc biệt, phải dựa vào nhân dân, tận tụy phục vụ, giúp đỡ nhân dân, củng cố niềm tin, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị Lào Cai phát huy các thành quả đã đạt được, trên cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của trung ương; Đề án của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, nỗ lực tăng tốc trong năm 2024, trong đó quan tâm cho công tác giảm nghèo; chủ động, tích cực chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kì tới.

Một số kết quả nổi bật qua các báo cáo của Lào Cai cho thấy, sau hơn nửa nhiệm kì, trong số 24 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh, Lào Cai đã có 18 chỉ tiêu đạt trên 70%, còn lại hầu hết đạt từ 50 - 70%.

Lào Cai đã dành nguồn lực khoảng 1.500 tỷ đồng đến năm 2030 để đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng Công an. Đến nay, 100% Công an xã, thị trấn đã được giới thiệu địa điểm, phấn đấu cuối năm 2024 sẽ hoàn thành toàn bộ; 100% xã đã bố trí điều tra viên; hầu hết Trưởng Công an các xã, thị trấn tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên, giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an Lào Cai.

Lào Cai hiện xếp thứ 7/63 tỉnh thành trong thực hiện 11 dịch vụ công của Bộ Công an; 100% công dân địa phương đã được thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước.

Lào Cai cũng đã ban hành Quy chế cụ thể hóa Quyết định 90 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố.

Cũng trong sáng nay 22/2, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tới thăm, động viên, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh Lào Cai.