Bộ trưởng Tô Lâm: Lực lượng công an là “thanh bảo kiếm” của Đảng

Sáng 30/7, tại Hội trưởng Bộ Công an (44 Yết Kiêu, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khoa học trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trong cả nước với chủ đề “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Lâm Khánh)

Đến dự Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng Công an nhân dân luôn kiên định lập trường cách mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sang hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh ôn lại truyền thống hào hùng 75 năm của lực lượng Công an nhân dân.

"Lực lượng công an luôn nêu phương châm “chỉ còn biết còn Đảng thì còn mình”, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, của chế độ. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân luôn ghi nhớ, khắc sâu trong trái tim về hoài bão ý tưởng cao đẹp “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui của mình" - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh.

Nói về tầm quan trọng của hội thảo, Đại tướng Tô Lâm cho rằng, đây là hình thức sinh hoạt chính trị đặc biệt, là tiền để để tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ. Đồng thời góp phần củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh một số nội dung lớn đối với lực lượng công an nhân dân. Theo đó, nội dung hàng đầu là phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân - yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo đó, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định để Công an nhân dân trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

“Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an nhân dân. Đảng lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, được xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Đảng; từ tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của Công an nhân dân”, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng cho rằng, trong thời đại hiện nay, lực lượng công an cần kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của người dân. "Cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng công an nhân dân và người dân. Chú trọng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Cũng tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ôn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân./.