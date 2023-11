Bộ trưởng Tô Lâm: Ma túy len lỏi trường học với tên mỹ miều “nước vui”, “khô gà"

Chiều 7/11, đặt vấn đề chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Hà Hồng Hạnh (đoàn Khánh Hòa) phản ánh, thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên sử dụng ma túy bị phát hiện khiến nhiều cử tri không khỏi lo lắng, nhất là nguy cơ xâm nhập vào môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi, gây ra những hậu quả khó lường.

Đại biểu Hà Hồng Hạnh chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an

Nhiều học sinh trở thành nạn nhân hoặc tham gia tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy. Đáng lo hơn, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới pha trộn với thực phẩm được bán gần các cơ sở giáo dục, trường đại học, trung học cơ sở nhằm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên sử dụng. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho biết giải pháp để xử lý, ngăn chặn vấn đề này.

Trả lời đại biểu, hiện nay tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng có gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến tháng 9/2023, toàn quốc có khoảng 213.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó trên 81.000 người từ 16 đến 30 tuổi, chiếm khoảng 38%.

“Trong khi đó, các loại ma túy ngày càng đa dạng chủng loại, giá thành rẻ, dễ cất giấu, dễ sử dụng. Chúng có thể len lỏi vào trường học, núp bóng dưới những cái tên rất mỹ miều, gây tò mò như “tem giấy”, “nước vui”, “trà sữa”, “khô gà”… khiến cử tri và phụ huynh học sinh rất lo lắng” – Đại tướng Tô Lâm chỉ rõ.

Cùng với giải pháp đấu tranh phòng chống ma túy thì Bộ Công an tập trung ngăn chặn nguồn cung từ bên ngoài vào, đặc biệt là coi trọng giảm nguồn cầu, nhất là ở đối tượng giới trẻ, thanh niên, học sinh.

Bộ trưởng Bộ Công an trả lời đại biểu Quốc hội

Để giảm cầu, Bộ Công an phối hợp với Bộ GD-ĐT thực hiện Chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Thông tư liên tịch số 06 giữa Bộ Công an và Bộ GD-ĐT năm 2015 về phối hợp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục và thực hiện các giải pháp ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường, phát huy vai trò chủ thể gia đình, nhà trường, xã hội trong vấn đề này.

Cùng với đó, phối hợp với các bộ ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy; các chất ma túy mới để các thanh, thiếu niên, học sinh biết, chủ động phát hiện, phòng tránh.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát và triển khai biện pháp nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh, xử lý các vi phạm sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực trường học, quán bar, karaoke, vũ trường; triệt phá các tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy trái phép tại các địa phương.

Ngoài ra, kiến nghị một số ngành chức năng như y tế, quản lý thị trường, công thương… nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá, không để đối tượng lợi dụng hoạt động ma túy núp bóng các loại thực phẩm, kể cả thuốc lá điện tử và thứ khác xâm nhập vào môi trường thanh niên, học sinh và nhà trường.