Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Học viện An ninh Nhân dân

Sáng 22/12, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức lễ tổng kết 30 năm đào tạo sau đại học và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Học viện ANND

Học viện ANND được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo Quyết định số 1479 ngày 10/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đào tạo trình độ tiến sĩ theo Quyết định số 339 ngày 2/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Trải qua 30 năm, công tác đào tạo sau đại học đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công an.

Là cơ sở giáo dục - đào tạo trọng điểm của ngành Công an, với bề dày truyền thống hơn 77 năm xây dựng, phát triển, Học viện ANND đã có quá trình 30 năm đào tạo sau đại học.

Từ năm 1993 đến nay, Học viện ANND đã và đang đào tạo 31 khóa cao học với hơn 4.000 thạc sĩ, học viên cao học, 27 khóa nghiên cứu sinh với 569 tiến sĩ, nghiên cứu sinh cho Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Học viện ANND

Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã phát huy được bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc, được phong hàm cấp tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được bổ nhiệm giữ cương vị lãnh đạo, cán bộ chủ chốt ở các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND.

Với những nỗ lực và thành tích to lớn trong giáo dục đào tạo nói chung, đào tạo sau đại học nói riêng, Học viện vinh dự được Ðảng, Nhà nước hai lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng; hai lần được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND cho biết, trong thời gian tới, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo sau đại học. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, chương trình đào tạo, phương thức đào tạo, phương pháp dạy học bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước, của Ngành Công an cũng như chiến lược phát triển nguồn lực chất lượng cao nhằm hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; gắn kết chặt giữa đào tạo sau đại học với thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Học viện An ninh nhân dân tổng kết 30 năm đào tạo sau đại học

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Học viện tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có đào tạo sau đại học, coi đây là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho các học viện, trường CAND.

Đồng thời, xác định rõ quy mô đào tạo sau đại học, gắn với quy hoạch, chiến lược phát triển cán bộ chất lượng cao của ngành Công an để chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác giáo dục, đào tạo nói chung, đào tạo sau đại học nói riêng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

“Học viện An ninh nhân dân cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục ngang tầm nhiệm vụ, có trình độ tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao của lực lượng CAND trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thu hút cán bộ có học hàm, học vị, có trình độ chuyên môn cao về công tác tại Học viện; quan tâm bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ giảng viên trẻ học tập nâng cao trình độ, tăng cường thực tế ở Công an các đơn vị, địa phương để tích lũy kinh nghiệm, phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy và công tác đào tạo”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Học viện An ninh nhân dân.