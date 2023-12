Bộ trưởng Tô Lâm:Thực hiện tốt xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc

Chiều 1/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia giữ vững lòng dân và xây dựng “Thế trận lòng dân” trong bảo vệ an ninh tổ quốc - Từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm cuộc sống. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh sự trường tồn, phát triển của đất nước, con người Việt Nam luôn gắn liền với sự đồng thuận của lòng dân, tinh thần yêu nước của nhân dân.

Qua các giai đoạn cách mạng, “Lòng dân” và “Thế trận lòng dân” luôn được Đảng ta chăm lo, bồi đắp, lãnh đạo, phát huy, trở thành yếu tố quan trọng, đóng vai trò quyết định đến việc hình thành sức mạnh chính trị, an ninh quốc phòng.

Đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh “Lòng dân” và “Thế trận lòng dân” có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Tạo điểm tựa mang tính gốc rễ và quyết định sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Lòng dân là “nguyên liệu” chính quyết định để xây dựng “thế trận lòng dân” - thế trận gốc trong các thế trận bảo vệ Tổ quốc.

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó “thế trận lòng dân” là cơ sở để xây dựng hai thế trận kia, là mạch nguồn để động viên mọi lực lượng của đất nước tham gia sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Trong đó có vai trò nòng cốt, tiên phong của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1, Bộ Công an cho rằng, sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng công an nhân dân cùng với sự tin yêu của nhân dân đối với công an nhân dân sẽ là những chất liệu cơ bản nhất để xây dựng nên thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tuy nhiên, những thế trận ấy chỉ thật sự trở nên vững chắc và trở thành thanh kiếm và lá chắn sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa khi mà mỗi cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy cán bộ, chiến sĩ của công an nhân dân nhận thức sâu sắc đầy đủ về vị trí, vai trò của nhân dân và của thế trận lòng dân trong việc bảo vệ an ninh trật tự.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi chưa nguy là những vấn đề mang tính nguyên tắc, vừa là truyền thống quý báu, đồng thời là những kinh nghiệm mang tính lý luận và thực tiễn.

Thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiềm lực quốc phòng được tăng cường. Đặc biệt, “thế trận lòng dân” được củng cố, tăng cường, tạo ra xung lực mới, sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, thời gian tới, cùng với việc phát huy sức mạnh của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

“Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng “thế trận lòng dân”, trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân”, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng về chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân”, trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc", Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.