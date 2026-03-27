Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận huân chương Chiến công hạng Nhất

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị Bộ đội Biên phòng chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, trên biển; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong quản lý địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, mua bán người, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ...; không để bị động, bất ngờ, tạo điểm nóng ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Trong đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo triển khai ngay 12 tổ công tác của các cục nghiệp vụ tăng cường tại các địa bàn trọng điểm dịp Tết Nguyên đán năm 2026 để chủ động trong công tác nghiệp vụ và xử lý vụ việc. Qua đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng xác lập, đấu tranh thành công 51 chuyên án bắt 5.690 vụ với 6.996 đối tượng.

Trong đó, tội phạm ma túy là 240 vụ với 345 đối tượng, thu hơn 205kg ma túy; Bắt giữ 341 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm trị giá hơn 59 tỷ đồng; Bắt giữ 03 vụ mua bán người với 11 đối tượng, giải cứu 07 nạn nhân; Bắt giữ 3.714 vụ xuất, nhập cảnh trái phép với 4.449 đối tượng.

Trung tướng Nguyễn Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: "Có được các kết quả trên có sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng của ban, bộ cùng ngành Trung ương, cấp ủy chính quyền, lực lượng chức năng và đặc biệt là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đã yêu thương đùm bọc, giúp đỡ để cho lực lượng Bộ đội Biên phòng hoàn thành nhiệm vụ".

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, chủ động công tác nắm tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa bàn nội, ngoại biên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, khai thác, sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả; đẩy mạnh xác lập án đối với các tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, trọng tâm là về ma túy; buôn lậu; mua bán người; xuất nhập cảnh trái phép; vũ khí, vật liệu nổ), kiên quyết không để xảy ra điểm nóng.

Trong đó, chỉ đạo triển khai quyết liệt kế hoạch điều tra cơ bản, rà soát việc núp bóng doanh nghiệp ở dọc biên giới để hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật như buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.. Đồng thời phối hợp tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm cho quần chúng nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá tình hình, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước và các cấp thẩm quyền về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm phù hợp, hiệu quả, an toàn trong tình hình mới. Đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu: "Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt ở khu vực biên giới. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của các đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm để đạt được kết quả toàn diện, bền vững, lâu dài, có tính lan tỏa rộng rãi. Đồng thời đẩy mạnh phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội; tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng của các nước láng giềng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia từ sớm, từ xa".

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ đội Biên phòng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, coi việc áp dụng thành tựu khoa học công nghệ là "vũ khí sắc bén" trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường vận động quần chúng, giữ vững mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, biển, đảo.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ đội Biên phòng vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.