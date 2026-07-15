Bộ Tư lệnh TP.HCM: Sát cánh cùng lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tối 14/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Thành ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Hội nghị đối thoại dân chủ với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đã thẳng thắn trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra hiện trường tìm hài cốt liệt sĩ

Thượng tá Trần Hùng Cường, Chính trị viên Đội K73 cho biết, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo các cấp và Bộ Tư lệnh TP.HCM, cùng sự bảo đảm đầy đủ về điều kiện sinh hoạt, hậu cần đã giúp lực lượng yên tâm công tác, tập trung thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Đoàn Đình Tinh, Đội trưởng Đội K70 đánh giá cao tinh thần vượt khó, chủ động học hỏi và chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Là một trong những cán bộ trực tiếp tham gia tìm kiếm tại hiện trường, chiến sĩ Vũ Đức Tâm chia sẻ, lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ cùng sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và tình cảm của nhân dân là động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM, thời gian đầu triển khai nhiệm vụ còn gặp không ít khó khăn. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp cùng tinh thần đoàn kết của toàn đơn vị, những vướng mắc đã được tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện để lực lượng triển khai nhiệm vụ đồng bộ, đúng kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ; đồng thời nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương; chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, quyết tâm hoàn thành hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.