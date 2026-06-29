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Cà Mau: 6 tháng đầu năm, xảy ra 167 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

Thứ Hai, 14:24, 29/06/2026
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VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau giảm mạnh. Tuy nhiên, vẫn xảy ra 167 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Báo cáo về Kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của UBND tỉnh Cà Mau thể hiện, 6 tháng đầu năm 2026, xảy ra 402 vụ vi phạm pháp luật, liên quan 691 đối tượng, làm chết 11 người, bị thương 108 người, thiệt hại tài sản khoảng 192,6 tỷ đồng.

ca mau 6 thang dau nam, xay ra 167 vu an nghiem trong va dac biet nghiem trong hinh anh 1
Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau báo cáo tại kỳ họp

So với cùng kỳ năm 2025, giảm 261 vụ, giảm 52 đối tượng. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 167 vụ, liên quan 167 đối tượng.

Một số loại tội phạm giảm tích cực trong 6 tháng là: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản giảm 88 vụ; Trộm cắp tài sản giảm 54 vụ; Cố ý gây thương tích giảm 51 vụ; Đánh bạc giảm 45 vụ.

Một số loại tội phạm tăng: Giết người tăng 4 vụ; Hiếp dâm người dưới 16 tuổi tăng 3 vụ. Nhóm tội phạm còn xảy ra nhiều: Trộm cắp tài sản 127 vụ; Cố ý gây thương tích 57 vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 48 vụ.

Cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ 345/402 vụ, tỷ lệ khám phá án chung đạt 85,82%, bắt, khởi tố 698 bị can. Điều tra làm rõ 135/150 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%. Không để phát sinh băng nhóm tội phạm có tổ chức, không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 34 đối tượng có quyết định truy nã, hiện đang quản lý 107 đối tượng.

ca mau 6 thang dau nam, xay ra 167 vu an nghiem trong va dac biet nghiem trong hinh anh 2
Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Cà Mau đang diễn ra

Đại diện UBND tỉnh Cà Mau báo cáo tại kỳ họp thứ 4 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đang diễn ra, Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đánh giá, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định, tội phạm được kiềm chế, kéo giảm, góp phần tích cực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế, từng lúc, từng nơi, một số đơn vị, địa phương chưa chủ động làm tốt công tác nắm tình hình; chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung vào các giải pháp: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên; phát huy vai trò của lực lượng công an để nhận diện từng loại tội phạm nổi lên và tham mưu, đề xuất giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả; Tăng cường ý thức của thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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