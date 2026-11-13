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Cà Mau thông qua nhiều chính sách phát triển kinh tế, gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Thứ Sáu, 18:12, 13/11/2026
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VOV.VN - Ngày 13/11, tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030 nhiều chính sách cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đã được thông qua.

Trên tinh thần dân chủ, khẩn trương và trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 7 nghị quyết thuộc thẩm quyền.

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HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua 7 nghị quyết.

Đáng chú ý, có nhiều nghị quyết để tạo hành lang pháp lý giúp phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công linh hoạt và hiệu quả hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.

Đặc biệt, kỳ họp cũng thông qua chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện tự sản xuất, tự tiêu thụ để khuyến khích phát triển năng lượng sạch, giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt và nâng cao chất lượng đời sống.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã biểu quyết, thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Ngời, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh (hiện là Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc); ông Dư Minh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau (hiện là Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau).

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Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chúc mừng những người được bầu bổ sung UBND tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Đoàn Việt Khoa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Mã Minh Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các đại biểu, cùng sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn.

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Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau phát biểu tại kỳ họp.

Ông Phạm Văn Thiều đề nghị, ngay sau kỳ họp UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp thiết thực, sát với thực tiễn; trong đó phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và cơ chế kiểm tra, đôn đốc.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đổi mới tư duy, quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành. Các đơn vị cần rà soát kỹ những chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Nhất là nhiệm vụ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phải gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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