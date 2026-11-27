Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 594/TB-VPCP ngày 27/11/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Tại Thông báo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan. Người đứng đầu các bộ, ngành chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện.

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Rà soát toàn diện, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm

Về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu toàn bộ dữ liệu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước. Việc hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí phải bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch", sát với thực tế.

Đáng chú ý, việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực phải gắn chặt với 5 chuyên đề trọng tâm, gồm: phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính; chuyển đổi số và khai thác dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ; tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành phải chỉ rõ những nhiệm vụ, công việc, công đoạn có thể tiếp tục phân cấp, phân quyền cho địa phương. Trong đó, cần phân định rõ nội dung chuyển giao cho cấp tỉnh và cấp xã; tính toán mức tối thiểu, tối đa phù hợp với đặc thù vùng đô thị đặc biệt, đô thị, nông thôn và miền núi.

Đồng thời, xác định cụ thể những công đoạn có thể cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa, ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số và công nghệ. Đây là cơ sở để tính toán mức độ cắt giảm nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo hướng tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Xác định rõ văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế

Đối với việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ hồ sơ, dữ liệu và bộ tiêu chí do Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp chuyển giao để rà soát, đối chiếu toàn bộ hệ thống văn bản từ cấp thông tư trở lên thuộc lĩnh vực quản lý.

Qua đó, xác định rõ danh mục văn bản đã bảo đảm đồng bộ, thông suốt và danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. Các bộ, ngành phải cử cán bộ đầu mối phối hợp trực tiếp với Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ để bảo đảm kết quả rà soát chính xác, thống nhất.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, có đóng dấu xác nhận của bộ, ngành và gửi về Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp trước 15h ngày 28/11/2026. Các bộ, ngành chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương về tính chính xác của số liệu.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì tổng hợp kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ sau khi đối chiếu, rà soát kỹ lưỡng; xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ trước 8h ngày 29/11/2026 để tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ được giao phụ trách chuyên đề tiếp tục rà soát, hoàn thiện các báo cáo; đánh giá rõ tiến độ hoàn thành 3 cơ sở dữ liệu nền tảng còn lại và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với lộ trình cắt giảm công đoạn, nhân lực. Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện 5 chuyên đề, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm. Báo cáo phải được trình Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 9h ngày 29/11/2026 để gửi Ban Tổ chức Trung ương. Kết cấu, nội dung báo cáo cần thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm đồng bộ.

Nhấn mạnh tính chất đặc biệt quan trọng, cấp bách của nhiệm vụ, Phó Thủ tướng cho biết kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế là cơ sở để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương vào đầu tháng 12/2026, đồng thời phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chủ trì.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, tính toán thời gian đến từng giờ, từng phút, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc theo Kết luận số 40-KL/TW, Kết luận số 107-KL/TW, Kết luận số 123-KL/TW, Kế hoạch số 84-KH/BTCTW và các văn bản hướng dẫn liên quan.