Các cuộc gặp của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, ngày 23/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan; trao đổi với Hạ nghị sỹ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel và tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn AES Gustavo Pimenta.

Trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam đang cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi hơn và khuyến khích các công ty Hoa Kỳ đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam; đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác xử lý các vấn đề cùng quan tâm trên tinh thần thúc đẩy quan hệ thương mại cùng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư, coi đây là nền tảng của quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, đánh giá cao việc Việt Nam tích cực chia sẻ thông tin, xử lý một số vấn đề kinh tế-tài chính ưu tiên.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cùng điểm lại những tiến triển trong quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua. Để duy trì và thúc đẩy đà phát triển của quan hệ kinh tế-thương mại, hai bên nhất trí cần tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác hiện có như Hiệp định khung về thương mại và đầu tư mới, ổn định, lâu dài cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, phù hợp với tính chất, mức độ quan hệ kinh tế song phương và khuôn khổ quan hệ chung.

Tại cuộc gặp với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao Bộ Quốc phòng Mỹ đã dành ngân sách cho dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa, mới được chính thức khởi động tháng 04/2019.

Hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo Bản ghi nhớ Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng năm 2015, cụ thể trên các lĩnh vực an ninh biển, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, thực hiện tốt, đúng kế hoạch Dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa, tiếp tục hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Hạ nghị sỹ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel nhấn mạnh sự ủng hộ đối với quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam; khẳng định Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ việc cấp ngân sách trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh hai nước, nhất là trong quá trình triển khai Dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật. Hạ nghị sỹ cho biết Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm đến tình hình Biển Đông, ủng hộ việc duy trì tự do an toàn, an ninh hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982.

Tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn AES Gustavo Pimenta, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng; bày tỏ tin tưởng dự án đầu tư của AES tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp và góp phần thu hút thêm nhiều dự án đầu tư mới của các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam./.