Các giới của Nhật Bản tin tưởng kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân

Ý kiến đầu tiên rất đáng chú ý của của đích thân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Thông tin với báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Takaichi nói: “Tuyên bố tầm nhìn chung Nhật - Việt mà chúng tôi vừa công bố sẽ nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm Nhật Bản lần này của Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và sẽ tạo ra những bước phát triển nhảy vọt mạnh mẽ”.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tin tưởng chắc chắn chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần tạo ra những bước phát triển nhảy vọt mạnh mẽ trong quan hệ song phương.

Từ góc độ của mình, các nhà lập pháp Nhật Bản lại có cách nhìn nhận khác. Chủ tịch Hạ Viện Nhật Bản Mori Eisuke nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thế giới có một sự phân hóa lớn, Việt Nam lại đề cao sự đồng thuận đa phương và đề xướng việc tôn trọng luật pháp quốc tế. Điều này thể hiện một trái tim và nghị lực mạnh mẽ. Nhật Bản đang nỗ lực hiện thực hóa Sáng kiến về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở và đây là những nền tảng để hai nước tiếp tục đóng góp cho hòa bình, ổn định của thế giới”.

Giới kinh tế Nhật Bản cũng tin tưởng vào kết quả của chuyến thăm, đồng thời đưa ra nhiều cam kết cụ thể. Ông Hanzawa Junichi - Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ, đề cập việc Việt Nam hiện đang thúc đẩy thực hiện hàng loạt các dự án lớn liên quan đến giao thông, đường sắt, năng lượng tái tạo, mạng lưới tải điện, trung tâm dữ liệu… và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam. “Trong bối cảnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng những mối quan hệ đối tác đã được vun đắp trong nhiều năm qua, cũng như sức mạnh tổng hợp bao gồm các ngân hàng, chứng khoán để đóng góp cho sự phát triển bền vững và mục tiêu 2045 của Việt Nam”, ông Hanzawa Junichi khẳng định.

Bên cạnh đó, theo phân tích của các học giả Nhật Bản, chuyến thăm đã mang lại những kết quả toàn diện, đầy lạc quan. Giáo sư Ashizawa Shingo - Hiệu trưởng Đại học ngoại ngữ Kanda, nêu ý kiến: “Điều rất quan trọng là chuyến thăm đóng góp cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tiếp theo là quan hệ kinh tế song phương và giao lưu nhân dân, cũng như hợp tác giáo dục. Thiết nghĩ, đây sẽ là một vòng tuần hoàn tuyệt vời, khi các lãnh đạo chính trị trở nên thân thiết hơn, các doanh nghiệp gần gũi hơn, với nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh hơn, các địa phương và các cơ sở giáo dục sẽ có quan hệ mật thiết hơn, cụ thể hơn. Tôi rất kỳ vọng vào vòng tuần hoàn này”.

Ngay sau chuyến thăm, cả hai bên đã lập tức bắt tay vào việc cụ thể hóa những thỏa thuận đã đạt được. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết:

“Nhiệm vụ quan trọng là đưa những định hướng cấp cao đó thành những kết quả thực tế. Với lợi thế am hiểu địa bàn và trực tiếp kết nối đối tác, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện “bản đồ hợp tác” Việt Nam - Nhật Bản. Điểm mấu chốt là thành công của chuyến thăm cần được thể hiện bằng lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước”.

Bà Ngô Phương Ly thể hiện truyền thống kính già yêu trẻ của Việt Nam.

Ngoài các hoạt động liên quan chính trị và kinh tế, chuyến thăm còn nổi bật thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa sôi động, với sự tham gia của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Các cuộc giao lưu thời trang, hòa nhạc, triển lãm điêu khắc Việt - Nhật, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, giao lưu với người cao tuổi tại viện dưỡng lão… của Phu nhân Ngô Phương Ly đã để lại những tình cảm tốt đẹp cho bạn bè Nhật Bản.

Theo đó, những kết quả đạt được trong hoạt động ngoại giao thượng đỉnh lần này trở nên toàn diện hơn, thiết thực hơn, tạo ra một niềm tin vững chắc về tương lai tươi sáng hơn cho “mối lương duyên” Việt - Nhật trong thời gian tới, cũng nhưng trong một tương lai xa hơn nữa.