Ngày 28/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND xã La Bằng tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trong bối cảnh yêu cầu cải cách hành chính ngày càng cao, việc thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông không chỉ đòi hỏi cán bộ tuân thủ đúng quy trình mà còn cần tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự chủ động trong giải quyết công việc.

Mỗi khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đều ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giải quyết hồ sơ, chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn

Tại buổi tập huấn, các cán bộ được hướng dẫn những nội dung chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trên cơ sở các quy định hiện hành của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Trong quá trình tập huấn, cầm tay chỉ việc, các cán bộ đã dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Thông qua trao đổi trực tiếp, những vấn đề chưa rõ trong quá trình áp dụng quy định vào thực tiễn được phân tích, hướng dẫn cụ thể, góp phần tháo gỡ khó khăn và thống nhất cách thức thực hiện trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

“Khi cán bộ chuyên môn nắm vững quy định về TTHC, thành thạo công nghệ thông tin và có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng, thuận lợi, việc giải quyết hồ sơ sẽ hiệu quả hơn. Qua đó, thúc đẩy cải cách hành chính, tăng cường liên thông và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và toàn tỉnh”, bà Hoà nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân từ cơ sở

Cũng tại buổi tập huấn, ông Dương Văn Vượng, Phó Chủ tịch UBND xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên cho biết, hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương. Việc tỉnh cử cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, tập huấn theo phương thức “cầm tay chỉ việc” tạo điều kiện để cán bộ bộ phận một cửa và cán bộ chuyên môn nâng cao nghiệp vụ.

Ông Dương Văn Vượng, Phó Chủ tịch UBND xã La Bằng tỉnh Thái Nguyên phát biểu sau buổi tập huấn

Qua đó, địa phương có thêm điều kiện đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giải quyết thủ tục ngày càng cao, đòi hỏi nhanh chóng và thuận tiện hơn.

“Buổi tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại cơ sở, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, lấy người dân và tổ chức làm trung tâm phục vụ”, ông Vượng cho biết.

Việc tập huấn chuyên môn nhằm hướng đến mục tiêu giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.