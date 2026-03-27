Cán bộ cơ sở Đồng Tháp: Những nỗ lực thầm lặng sau sáp nhập

Sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập xã, phường và nhập tỉnh, địa bàn cấp xã rộng lớn, khối lượng công việc đối với hệ thống chính trị cơ sở nhiều hơn. Chủ trương chuyển đổi số đòi hỏi cán bộ, công chức phải có kỹ năng, kiến thức để hoàn thành công việc nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Chị C, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng của một xã vùng nông thôn ở tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Em sáng phải thức dậy sớm để nấu cơm, còn giặt giũ thì làm từ đêm khuya vì sáng phải đi làm sớm rồi. Ngày nào mệt lắm thì về đúng giờ, còn nếu không thì 6-7 giờ tối mới về nhà. Em thấy mỗi anh chị ở các vị trí đều cực khổ khác nhau, từ phòng Kinh tế, phòng Văn hóa, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công... ai cũng rất cực, ai cũng than vãn hết, có nhiều người xin nghỉ mà nghỉ không được. Em đang cố gắng làm, khi nào hết khả năng, làm không nổi nữa thì để người khác làm. Mình cố gắng hết sức, phát huy sức mạnh của tập thể và cá nhân”.

Cán bộ, công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã, phường làm việc khá vất vả.

Thực tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã, phường là đơn vị có khối lượng công việc nhiều nhất do hằng ngày phải tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các lĩnh vực của người dân. Cán bộ, công chức tại đây phải nỗ lực trong việc thực hiện công vụ.

Bà Nguyễn Hoàng Vân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp cho biết công việc của trung tâm nay đã ổn định nhưng phải làm việc cả ngày thứ 7: “Nhân sự được UBND xã bố trí 08 biên chế và đang bổ sung thêm 01 biên chế nhưng đang chờ thi tuyển. Hiện nay có thêm một nhân viên bán chuyên trách để hỗ trợ. Thứ Hai khách đông sẽ có các bạn ở xã Đoàn xuống hỗ trợ, cũng tương đối đảm bảo. Tuy nhiên cũng không phải là đảm bảo hoàn toàn mà đôi khi có mấy bạn trái lĩnh vực phụ trách; các bạn chịu khó nghiên cứu nên đã tiếp cận công việc được”.

Khó khăn nhất đối với việc thực hiện chính quyền 2 cấp là nguồn nhân lực, nhất là cán bộ chuyên ngành, chuyên môn kỹ thuật. Ông Huỳnh Thanh Giao, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Tây cho biết, tại các điểm trường trên địa bàn xã còn thiếu khoảng 20 giáo viên; tuy nhiên, theo quy định hiện nay, cấp xã không được tuyển dụng nhân sự.

Hiện nay khó khăn đối cấp xã là thiếu cán bộ, viên chức có chuyên ngành.

Ông Huỳnh Thanh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết, sau khi sáp nhập xã, hoạt động của các cơ quan hành chính cấp xã từng bước ổn định. Thuận lợi của xã Tân Hòa là được sử dụng các cơ quan của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (cũ), nên cơ sở vật chất, phòng ốc đảm bảo. Tuy nhiên, khó khăn gặp phải là một số lĩnh vực thiếu cán bộ có chuyên ngành, đặc biệt là công nghệ thông tin; trong khi đó, từ tháng 1/2026 đến nay, cấp xã không được tuyển dụng nhân sự.

“Trung tâm Cung ứng dịch vụ công thì cán bộ thiếu chuyên môn về giải phóng mặt bằng, quản lý dự án; đây là tình hình chung ở các xã. Bây giờ vừa làm, vừa học hỏi, vừa nghiên cứu. Hiện nay theo biên chế được giao thì còn thiếu nhân sự văn phòng và Phòng Văn hóa - Xã hội, công chức về công nghệ thông tin. Hiện nay chưa cho xã tuyển, chúng tôi đang xin tỉnh; nếu tỉnh có cán bộ về lĩnh vực đó hỗ trợ cho xã. Sau này, hướng đến công tác chuyển đổi số, địa phương cần có những cán bộ đó để giúp cho việc thực hiện chính quyền 2 cấp được tốt hơn”, ông Toàn nói.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường hiện gánh vác công việc tăng lên gấp nhiều lần so với trước khi sáp nhập.

Đối với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, Ban Đảng của Đảng ủy phường, xã, sau sáp nhập cũng có rất nhiều công việc; cán bộ, công chức phải làm việc với áp lực cao để hoàn thành nhiệm vụ. Anh Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Đạo Thạnh cho rằng, công việc hiện nay gấp gần 3 lần so với trước đây. Bản thân anh vừa làm, vừa học hỏi, rút kinh nghiệm.

Anh Hiếu chia sẻ: “Sau khi sáp nhập, em tiến hành củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn. Thứ hai là Đoàn phường tiếp nhận nhiệm vụ mới là phụ trách công tác Hội đồng Đội. Em cũng tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi các anh chị đi trước, các anh chị từ các liên đội, từ đó tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt công việc được giao. Cá nhân em cố gắng thu xếp mọi công việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ”.

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp có 102 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 82 xã và 20 phường. Qua thực tế đi vào vận hành chính quyền 2 cấp cho thấy, nhiều cơ quan cấp xã, phường như Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa… có khối lượng công việc rất lớn, đa lĩnh vực nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn mỏng, chưa đáp ứng nhu cầu; thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn ở các lĩnh vực. Theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, những bất cập trong công tác nhân sự ở cấp cơ sở hiện nay vẫn còn vướng về cơ chế, thủ tục từ cấp trên.

Cán bộ xã Long Tiên tiếp xúc với người dân.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Tháp đang quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về tình trạng cấp cơ sở “nơi thừa, nơi thiếu” cán bộ, công chức. Trong đó có chủ trương điều chuyển cán bộ, công chức từ sở, ngành về xã, phường và điều chuyển giữa các phường, xã với nhau.