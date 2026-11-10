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Cần cụ thể hóa các điều kiện, tiêu chuẩn nhằm thu hút người tài vào khu vực công

Thứ Ba, 06:30, 10/11/2026
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VOV.VN - Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Việc sửa đổi được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút người tài vào khu vực công.

Nội dung đáng chú ý là điều chỉnh quy định về đối tượng, điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển; tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức. Việc sửa đổi được kỳ vọng tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác tuyển dụng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn để thu hút nhân lực chất lượng cao vào khu vực công.

Tuy nhiên, đến nay, việc thu hút người giỏi vào làm công chức vẫn gặp nhiều khó khăn. Các chính sách đã ban hành chưa thực sự phát huy hiệu quả, vì vậy, cần cụ thể hóa hơn nữa các điều kiện, tiêu chuẩn nhằm thu hút người tài vào khu vực công.

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Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính và Quản trị công.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng: "Chúng ta đã thay đổi từ tuyển dụng, sử dụng và quản lý và chúng tôi thấy rằng là đây là thời điểm tốt để chúng ta tính đến chuyện là đưa ra những vấn đề mới mở hơn nữa trong tuyển dụng, đặc biệt là những tuyển dụng, những người có năng lực vào khu vực công”.

Từ yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện, vấn đề trọng dụng nhân tài cũng cần được đặt trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm nhìn dài hạn. Trước mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, công tác cán bộ không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn phải chuẩn bị nguồn lực cho những nhiệm vụ trong tương lai. Theo đó, cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận từ sớm, không chỉ cho nhiệm kỳ hiện tại mà cả những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tinh thần đặt ra là mỗi nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực thực thi cao hơn. Khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, tổ chức bộ máy mới có điều kiện tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

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Muốn phát huy nhân tài, phải đổi mới cách đánh giá cán bộ

VOV.VN - Trong bối cảnh đất nước đặt ra nhiều mục tiêu phát triển mới với những nhiệm vụ ngày càng khó khăn, việc phát triển, trọng dụng nhân tài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là lực lượng dẫn dắt đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực cho sự phát triển của quốc gia.

Văn Hiếu/VOV
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