Cần theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri đúng hạn

Sáng 4/11, HĐND TP.HCM phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn.

Nhiều ý kiến cử tri chưa được giải quyết dứt điểm

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hoà (thuộc quận Tân Bình cũ) cho rằng, để đại biểu HĐND tạo được niềm tin với cử tri thì phụ thuộc rất nhiều vào kết quả giải quyết của UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hoà (Ảnh: Duy Phương)

Theo bà Ngọc, nếu cử tri nêu ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố mà không được xử lý thì tại hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ liên tục lặp đi lặp lại các ý kiến này. Do đó, bà Ngọc kiến nghị Thành phố quan tâm giải quyết ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, và trách nhiệm của phường sẽ đeo bám để đôn đốc, nếu chưa giải quyết được thì phản hồi cho phường xã biết để có cơ sở trả lời cho cử tri.

Nói thêm về vấn đề này, bà Lê Thị Ngọc Thanh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn (thuộc huyện Hóc Môn cũ) cho biết: Có những ý kiến của cử tri trải qua thời gian rất dài, đến nay khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thì bản thân những cử tri đó vẫn tiếp tục kiến nghị mà chưa thấy sự chuyển biến.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn (Ảnh: Duy Phương)

Bà Thanh đề xuất qua các kỳ tiếp xúc cử tri, những ý kiến chưa được giải quyết dứt điểm nên tách ra, chọn lọc đưa vào nội dung thảo luận hoặc làm việc giữa lãnh đạo UBND Thành phố với các sở ngành. Hoặc đưa vào nội dung làm việc giữa ba cơ quan HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để có những tháo gỡ cho ý kiến của cử tri kéo dài qua nhiều thời gian.

"Ý kiến của cử tri là rõ, nhưng cách chúng ta theo dõi, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đôi khi còn dừng lại ở thẩm quyền của từng sở ngành, chứ là phần tổng hợp để nói lên được nội dung này sẽ được giải quyết trong thời gian bao lâu", bà Thanh cho biết.

Đề xuất chấm KPI việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị cần quan tâm việc giám sát và phản biện việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Theo ông, thực tế có những việc đã giải quyết nhưng người dân chưa đồng tình, do đó cần phản biện lại việc giải quyết ý kiến cử tri.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri kéo dài, ông Tuấn cho rằng có thể tổ chức tiếp xúc chuyên đề sâu, trong đó mời lãnh đạo địa phương, lãnh đạo sở ngành có liên quan cùng dự. Ông cũng đề nghị UBND Thành phố chấn chỉnh việc nhiều cuộc tiếp xúc cử tri không có đại diện lãnh đạo sở ngành dự họp.

Ông Tuấn đề xuất đưa kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri vào tiêu chí chấm điểm KPI của các bộ phận chuyên môn, gắn với trách nhiệm người đứng đầu sở ngành. Đồng thời, xây dựng phần mềm theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri, có thể phân quyền truy cập cho các tổ đại biểu ở đơn vị bầu cử khu vực cử tri có ý kiến cần giải quyết để theo dõi.

Quang cảnh hội nghị về tổ chức tiếp xúc cử tri tại TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các đại biểu, tổ đại biểu HĐND tăng cường giám sát thực chất, chủ động lựa chọn vấn đề bức xúc tại địa bàn để giám sát chuyên đề, theo dõi kết quả giải quyết thực tế, không dừng ở báo cáo.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố (Ảnh: Duy Phương)

Bà đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết kiến nghị đúng thời hạn, thẩm quyền. Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, cần phân công một cơ quan chủ trì, các cơ quan còn lại phối hợp, tránh tình trạng mỗi sở, ngành chỉ trả lời trong phạm vi quản lý riêng lẻ, khiến kiến nghị chưa được giải quyết thấu đáo.

"Đề nghị các tổ đại biểu HĐND Thành phố phải phát huy vai trò giám sát, cùng Thường trực HĐND giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Mong muốn hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian tới ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả", bà Phượng nhấn mạnh.