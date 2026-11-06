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Cần Thơ khởi công xây dựng Di tích lịch sử địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960

Thứ Sáu, 14:57, 06/11/2026
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VOV.VN - Ngày 6/11, xã Trường Long (TP. Cần Thơ) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố và khởi công xây dựng Di tích lịch sử địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960 tại ấp Trường Thọ A.

Cách đây hơn 60 năm, vào ngày 14/9/1960 hưởng ứng ngọn lửa Đồng Khởi bùng cháy mạnh mẽ khắp miền Nam, Chi bộ Đảng xã Trường Long đã chủ trương vận động quần chúng nổi dậy bằng sức mạnh chính trị, có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang tiến công chiếm đồn Vàm Bi, giải tán bộ máy tề xã, tước vũ khí lực lượng dân vệ, giành quyền làm chủ ở nông thôn.

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Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao quyết định Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960 cho lãnh đạo xã Trường Long.

Chiến thắng đồng khởi Vàm Bi năm 1960 đã khẳng định đường lối chính trị - quân sự đúng đắn, dám nghĩ, dám làm; thể hiện nghệ thuật chiến tranh nhân dân với sự phối hợp giữa 3 mũi giáp công “Chính trị - Vũ trang - Binh vận”, dựa vào lòng dân để đánh địch ngay trong lòng địch. Đồng thời ghi dấu giai đoạn Đảng bộ Cần Thơ vận dụng sáng tạo Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng để chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công chiến lược, làm tan rã hệ thống kìm kẹp của địch tại cơ sở, dựa vào sức mạnh của lực lượng quần chúng nhân dân; tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ thúc đẩy cao trào Đồng khởi năm 1960 trên toàn vùng Cần Thơ.

Tại buổi lễ, bên cạnh đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố, Đảng ủy-Ủy ban nhân dân xã Trường Long cũng khởi công xây dựng Khu di tích lịch sử địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Long Đặng Hải Âu cho biết: "Việc di tích lịch sử này chính thức được công nhận và khởi công xây dựng trong ngày hôm nay không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà còn là món quà tinh thần vô giá, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Long. Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ quê hương, đất nước”.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu tại buổi lễ.

Theo phương án xây dựng, khu di tích có tổng diện tích hơn 5.700m². Các hạng mục chính được đầu tư đồng bộ, gồm: xây mới đài bia tưởng niệm, nhà mát; cổng và hàng rào; xây dựng đền thờ bằng gỗ, làm đường bê tông, sân lát gạch vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và cây xanh... với tổng nguồn vốn vận động xã hội hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh, việc quyết định xếp hạng di tích và tổ chức khởi công xây dựng công trình này không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Long, mà còn là sự kiện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với toàn thành phố. Đây không chỉ là sự ghi nhận một địa danh lịch sử, mà còn là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và trao truyền, phát huy truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

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Các đại biểu tham dự lễ Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố.

Để di tích thực sự trở thành tài sản văn hóa có giá trị, được bảo tồn lâu dài và phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần phối hợp chặt chẽ với UBND xã Trường Long trong quá trình triển khai dự án; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc đầu tư xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa...

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Long cần xác định công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đồng thời là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Vì vậy, cần chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ di tích; giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao nhận thức, niềm tự hào cũng như ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ di sản quê hương.

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Lãnh đạo xã Trường Long trao tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã.

Đồng thời, cần nghiên cứu kết nối di tích với các mô hình du lịch sinh thái, văn hóa đặc trưng của địa phương, từng bước đưa Di tích lịch sử địa điểm đồng khởi Vàm Bi năm 1960 trở thành điểm đến có ý nghĩa trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu”, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao quyết định tặng 4 căn nhà đại đoàn kết và 1 căn nhà tình nghĩa; lãnh đạo xã Trường Long trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách ở xã.

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Ninh Bình đón nhận Bằng Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Trần Huy Liệu

VOV.VN - Ngày 31/10, tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình diễn ra Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu (5/11/1901 – 5/11/2026), 60 năm thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và công bố, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Nhà lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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