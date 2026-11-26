VOV.VN - Từ chiêu trò xuyên tạc mục tiêu phát triển, bóp méo thông tin điều hành đến việc gán ghép sai lệch nội dung Nghị quyết 25, các luận điệu chống phá đang ngày càng tinh vi. Nâng cao cảnh giác, cung cấp thông tin chính thống kịp thời sẽ góp phần đẩy lùi thông tin xấu độc, củng cố niềm tin xã hội.
VOV.VN - Tại các xã biên giới đất liền Ia Rvê, Ea Bung, Buôn Đôn và Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, cán bộ cơ sở, già làng, người có uy tín và lực lượng Bộ đội Biên phòng được cập nhật kiến thức về thông tin đối ngoại, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời trang bị kỹ năng truyền thông và an ninh mạng.
VOV.VN - Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Kết luận số 21 nhấn mạnh việc tăng cường định hướng thông tin, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng internet gây chia rẽ nội bộ. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi bản lĩnh và khả năng phản bác thông tin sai trái của mỗi cá nhân.
VOV.VN - Các tổ chức phản động, FULRO lưu vong tiếp tục lợi dụng công nghệ AI để tạo, phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng. Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, làm việc với hơn 50 trường hợp liên quan.
VOV.VN - Từ tháng 6/2026 đến nay, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng; phát hiện, xác minh và xử lý nhiều trường hợp có hành vi tương tác, lan truyền nội dung xấu độc từ các trang, kênh của các đối tượng phản động.