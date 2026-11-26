Công an Cao Bằng xử lý nghiêm hành vi tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc

VOV.VN - Từ tháng 6/2026 đến nay, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng; phát hiện, xác minh và xử lý nhiều trường hợp có hành vi tương tác, lan truyền nội dung xấu độc từ các trang, kênh của các đối tượng phản động.