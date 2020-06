Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành ra mắt trước Đại biểu Quốc hội

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh tiến vào đường Độc Lập. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đoàn trước khi diễn ra cuộc diễu hành. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ bản thân bà và các đại biểu Quốc hội rất vui mừng được chứng kiến Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành ra mắt nhân dịp Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có thêm một đơn vị tác chiến mới trên mặt trận xung kích

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh tiến vào đường Độc Lập. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đoàn trước khi diễn ra cuộc diễu hành. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ bản thân bà và các đại biểu Quốc hội rất vui mừng được chứng kiến Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành ra mắt nhân dịp Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có thêm một đơn vị tác chiến mới trên mặt trận xung kích

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng đóng vai trò quan trọng thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, thực tế đòi hỏi tổ chức Cảnh sát cơ động cần được hoàn thiện hơn nữa nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quá trình xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỵ binh là một lĩnh vực mới, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng như kỹ năng trong công tác huấn luyện nghiệp vụ, bên cạnh đó cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đối với lực lượng này còn hạn chế, nhưng với sự quyết tâm của Bộ Công an, của Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, không ngại khó, ngại khổ của các cán bộ, chiến sĩ, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận.

