Cao Bằng đặt hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều người dân Cao Bằng cảm nhận rõ nhất không chỉ là thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, mà còn là sự thay đổi trong cách phục vụ của chính quyền cơ sở. Từ những chuyển biến đó, tỉnh đang hướng tới xây dựng các xã, phường phát triển toàn diện, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả quản trị.

Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, rõ trách nhiệm và nâng cao vai trò của cấp cơ sở. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp đã có những chuyển biến rõ nét. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa của Cao Bằng đạt 79,68%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 61,25%.

Đáng chú ý, tỷ lệ hài lòng của người dân trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 100%. Những con số này được thể hiện cụ thể trong từng lần người dân đến làm thủ tục hành chính. Anh Hoàng Văn Trình, người dân xã Trường Hà chia sẻ:“Tôi thấy thủ tục hành chính công bây giờ nhanh chóng và hiện đại, chính xác hơn. So với trước thì thủ tục nhanh gọn hơn, cán bộ hướng dẫn thì chu đáo, tận tình và hòa nhã. Hôm nay tôi đến làm lại giấy khai sinh cho con thì 7h20 đến, trong vòng 30 phút là đã xong thủ tục rồi”.

Còn đối với chị Nông Thùy Dung, người dân phường Tân Giang, cảm nhận: Nếu như ngày trước nhiều thủ tục còn rườm rà khiến người dân phải đi lại. Nhưng bây giờ các thủ tục đều dễ dàng, thuận lợi hơn trước với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của các cán bộ.

"Là công dân sinh sống trên địa bàn, khi biết mục tiêu chung của tỉnh Cao Bằng là hướng tới hạnh phúc cho người dân thì chúng tôi là chủ thể đều rất đồng tình và phấn khởi với chủ trương này", chị Nông Thùy Dung nói.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều người dân Cao Bằng cảm nhận rõ nhất không chỉ là thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, mà còn là sự thay đổi trong cách phục vụ của chính quyền cơ sở

Tuy nhiên, khi mô hình mới đi vào vận hành, những khó khăn cũng dần bộc lộ rõ hơn ở cơ sở. Tại xã Trà Lĩnh, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi khối lượng công việc của cán bộ, công chức tăng lên đáng kể. Nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp trên thực hiện nay được phân cấp về xã, đòi hỏi đội ngũ cán bộ vừa phải xử lý công việc thường xuyên, vừa nhanh chóng tiếp cận những lĩnh vực mới. Một trong những điểm nghẽn hiện nay là hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và một số phần mềm dùng chung chưa đồng bộ. Việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống còn hạn chế. Riêng lĩnh vực đất đai, một số hồ sơ phải chờ xử lý tại cơ quan chuyên môn khu vực nên thời gian trả kết quả cho người dân chưa bảo đảm đúng hẹn.

Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Trà Lĩnh cho biết, địa phương đang tiếp tục kiện toàn tổ chức, rà soát và phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cùng với đó là tăng cường đào tạo cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

“Chúng tôi xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng chính quyền xã Trà Lĩnh hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc của người dân ngay từ cơ sở để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tiễn", Chủ tịch UBND xã Trà Lĩnh khẳng định.

Từ những chuyển biến đó, Cao Bằng đang hướng tới xây dựng các xã, phường phát triển toàn diện, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả quản trị

Là địa bàn trung tâm, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Hà tiếp nhận số lượng hồ sơ khá lớn mỗi ngày. Trong đó, nhiều người đến làm thủ tục là người cao tuổi, chưa quen sử dụng thiết bị số. Cán bộ phải vừa hướng dẫn, vừa thực hiện song song hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống. Bà Nông Thị Xuân, Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Hà cho biết, đội ngũ chuyên viên phần lớn còn mới, trong khi một số thủ tục giữa các bộ, ngành chưa được đồng bộ, gây khó khăn cho việc chia sẻ và trích xuất dữ liệu. Dù vậy, cán bộ vẫn nỗ lực giải quyết hồ sơ trong ngày, hạn chế thấp nhất tình trạng chậm, muộn.

“Anh em các chuyên viên đều là những người mới, với mô hình mới nhưng anh em ai cũng đều cố gắng hết sức, cố gắng hết khả năng của mình để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Dù rất nhiều nhưng các thủ tục đều được giải quyết dù kịp thời, không để hồ sơ nào tồn đọng, tỷ lệ trễ hạn rất thấp", bà Nông Thị Xuân cho biết với tinh thần không để người dân phải chờ lâu, cán bộ, công chức tại đơn vị cũng khắc phục khó khăn bằng cách làm hết giờ chứ không hết việc, đồng thời chủ động học hỏi các đơn vị địa phương bạn và tìm hiểu thông tin trên môi trường số để sớm tháo gỡ, kịp thời giải quyết hồ sơ cho công dân.

Từ thực tế ở các địa phương, tỉnh Cao Bằng xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với thay đổi chất lượng phục vụ. Tinh gọn đầu mối phải gắn với giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục trung gian và nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức. Mục tiêu đặt ra không phải chỉ xây dựng một bộ máy mới về tổ chức, mà còn phải đổi mới tư duy, phương pháp làm việc. Chính quyền cơ sở phải gần dân hơn, chủ động nắm bắt các vấn đề phát sinh và giải quyết ngay từ địa bàn. Ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch UBND xã Hòa An cho rằng, khối lượng công việc và trách nhiệm của cán bộ cơ sở hiện nay đều lớn hơn trước. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức, ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc; đồng thời bám sát địa bàn, duy trì thông tin hai chiều với người dân và doanh nghiệp.

“Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, bối cảnh tình hình mới, đòi hỏi mỗi CBCC một mặt phải làm mới mình, cập nhật kiến thức về khoa học công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ giải quyết nhiệm vụ công việc. Một mặt phải tăng cường nắm tình hình, thông tin 2 chiều để kịp thời giải quyết những nội dung, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp để đảm bảo nâng cao hiệu quả và khẳng định vai trò chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ trong thời gian tới", ông Đàm Thế Trang cho biết.

Với Cao Bằng, xây dựng xã, phường phát triển toàn diện không chỉ là hoàn thiện bộ máy hay đẩy mạnh chuyển đổi số, mà còn là xây dựng một nền quản trị gần dân, biết lắng nghe và lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng, hạnh phúc của người dân làm đích đến của phát triển

Đến năm 2030, tỉnh Cao Bằng phấn đấu 100% xã, phường cơ bản vận hành theo mô hình quản trị hiện đại, điều hành trên môi trường số; 100% hồ sơ đủ điều kiện được xử lý điện tử; tối thiểu 70% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình. Mỗi xã, phường có ít nhất một mô hình phát triển kinh tế đặc trưng, hiệu quả, gắn với lợi thế địa phương; chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở đạt trên 90%. Những mục tiêu ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận rõ sự thay đổi trong từng lần làm thủ tục, từng phản ánh được lắng nghe và từng khó khăn được giải quyết từ cơ sở. Với Cao Bằng, xây dựng xã, phường phát triển toàn diện không chỉ là hoàn thiện bộ máy hay đẩy mạnh chuyển đổi số, mà còn là xây dựng một nền quản trị gần dân, biết lắng nghe và lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng, hạnh phúc của người dân làm đích đến của phát triển.