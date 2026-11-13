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Cao Bằng: Xây dựng Thục Phán trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa

Thứ Sáu, 23:01, 13/11/2026
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VOV.VN - Bước vào giai đoạn phát triển mới, phường Thục Phán phải có khát vọng lớn hơn, quyết tâm cao hơn, cách làm chủ động, sáng tạo hơn; phấn đấu phát triển xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Cao Bằng, một đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Ngày 13/11, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026. Ngày hội được tổ chức tại sân vận động tỉnh Cao Bằng, nơi cách đây 65 năm, vào ngày 21/2/1961, Bác Hồ đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Những lời căn dặn của Người về đoàn kết và trách nhiệm phục vụ Nhân dân đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. 

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Ngày 13/11, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026

Xây dựng Thục Phán trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

Trên tinh thần trách nhiệm lấy Nhân dân làm gốc, lấy đoàn kết làm sức mạnh, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và trên 45.000 người dân các dân tộc phường Thục Phán đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 421 tỷ đồng; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt trên 93%; khách du lịch quốc tế có phát sinh dịch vụ lưu trú đạt gần 79.000 lượt. Các lĩnh vực hương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; giáo dục và an sinh xã hội được quan tâm…

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Ngày hội với sự tham gia của đông đảo người dân đến từ 32 tổ dân phố trên địa bàn phường

Phát biểu tại Ngày hội, ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, phường Thục Phán là địa bàn trung tâm của tỉnh, nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của đồng bào Tày, Nùng, Kinh, Dao và các dân tộc anh em mà còn là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống đáng tự hào. Bước vào giai đoạn phát triển mới, phường Thục Phán phải có khát vọng lớn hơn, quyết tâm cao hơn, cách làm chủ động, sáng tạo hơn; phấn đấu phát triển xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Cao Bằng, một đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

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Tại Ngày hội diễn ra các hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian; giao lưu múa Sluông Chầu lan tỏa niềm vui đoàn kết và tình cảm gắn bó của cộng đồng…

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị cấp ủy, chính quyền, nhân dân Phường Thục Phán cần giữ vững và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng con người Thục Phán văn minh, nghĩa tình; chung sức xây dựng phường Thục Phán phát triển xứng tầm là trung tâm của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền phường phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị, giữ gìn cảnh quan môi trường, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong mọi chủ trương, công việc của địa phương phải luôn coi trọng sự đồng thuận của nhân dân, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Sự hài lòng, niềm tin và cuộc sống ngày càng tốt đẹp của người dân phải là thước đo kết quả phát triển.

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Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An đề nghị cấp ủy, chính quyền, nhân dân Phường Thục Phán cần giữ vững và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng con người Thục Phán văn minh, nghĩa tình; chung sức xây dựng phường Thục Phán phát triển xứng tầm là trung tâm của tỉnh

Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, phường Thục Phán đã tặng quà cho 116 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 60 người có uy tín. Tại Ngày hội còn diễn ra các hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian; giao lưu múa Sluông Chầu lan tỏa niềm vui đoàn kết và tình cảm gắn bó của cộng đồng…

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Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng tặng 42 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Thục Phán

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cũng tặng 42 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường; Phường Thục Phán biểu dương 14 cá nhân tiêu biểu có đóng góp trong sự nghiệp văn hóa của Phường.

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Phát triển du lịch từ bản sắc văn hóa tại Đàm Thủy (Cao Bằng)

VOV.VN - Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao và làng đá Khuổi Ky là những điểm đến quen thuộc của xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Để du khách ở lại lâu hơn, người dân và chính quyền địa phương đang phát triển thêm trải nghiệm gắn với văn hóa Tày, Nùng và đời sống vùng biên.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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