Cắt giảm thủ tục phòng cháy, chữa cháy: Phải rõ trách nhiệm, chặt hậu kiểm

Trước đó, tại các phiên thảo luận tổ và bên hành lang Quốc hội, đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Các ý kiến nhấn mạnh, cắt giảm thủ tục phải đi đôi với bảo đảm an toàn, kiểm soát rủi ro và phân định rõ trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo dự thảo luật, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đáng chú ý là bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, thay bằng cơ chế hậu kiểm, kết hợp kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và chủ phương tiện giao thông.

Việc này nhằm cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy khi bỏ khâu kiểm tra nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước, cần thiết lập cơ chế hậu kiểm chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Quochoi.vn)

Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Xuân Kỳ, Đoàn Hà Nội, đề nghị: “Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng thì đề nghị các quy định để sửa đổi nghiệm thu, kiểm tra nghiệm thu và quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy, đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá đầy đủ tính khả thi của việc chuyển đổi phương thức quản lý, nhất là đối với các chung cư, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh và các công trình cải tạo chuyển đổi từ công năng và các công trình có nguy cơ cháy nổ cao”.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn TP Đồng Nai, đồng tình cắt giảm thủ tục, nhưng nhấn mạnh việc bỏ khâu nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy phải gắn với phân loại công trình và phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư: “Một khi mà cháy nó xảy ra, mà quy trình thủ tục nó không rõ hoặc là nó không phân định được trách nhiệm thì khi đó rất dễ là những người mà có liên quan là sẽ bị trách nhiệm. Thế nên là chúng tôi đồng tình với việc là chúng ta sẽ phải cắt giảm, nhưng nó phải rất là chi tiết và đúng với từng cái khâu một. Chúng ta bỏ cái thủ tục kiểm tra, nghiệm thu, thế thì cái chỗ này vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng công trình là phải đề cao rất quan trọng trong vấn đề này”.