Trong thời gian qua, đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo là cầu nối bền chặt giữa "Ý Đảng - Lòng dân"; có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đồng bào cùng xây dựng cuộc sống mới, xây dựng địa bàn vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi cùng các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc

Bà Hoàng Thị Lý, dân tộc Mường, Trưởng thôn Kéo Mới, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội đã có 10 năm gắn bó với công việc ở thôn. Với sự năng nổ, trách nhiệm, bà cùng người dân xây dựng thôn Kéo Mới ngày càng đổi thay, phát triển. Nhờ mạnh dạn phát triển chăn nuôi bò sữa và sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, cả 357 hộ trong thôn đều đã thoát nghèo. Nhiều năm qua, Kéo Mới giữ vững an ninh trật tự, liên tục 6 năm đạt danh hiệu Làng văn hóa và đang cùng địa phương phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

"Trước hết, mình phải sống hòa đồng với bà con nhân dân, chịu khó lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, tình cảm của bà con. Tôi luôn coi mình là một người dân, một người hàng xóm để cùng chia sẻ khó khăn với nhân dân, chứ không đặt mình ở vai trò lãnh đạo. Khi mình đồng hành, gần gũi với bà con thì việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách cũng thuận lợi hơn, nhất là trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay", bà Lý cho biết.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã tích cực phối hợp với lực lượng Quân đội và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho tăng ni, Phật tử và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong 5 năm qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức khoảng 50 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh với hơn 5.000 lượt người tham gia.

"Thông qua các lớp học này, tăng ni, Phật tử và đồng bào các dân tộc hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là quan điểm về nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân đối với quốc gia, dân tộc", Thượng tọa Thích Đạo Hiển chia sẻ.

Chương trình gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc diễn ra ngày 14/5 có sự tham dự của 100 đại biểu đến từ 18 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, nhằm kịp thời động viên, biểu dương già làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, tiếp tục phát huy trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới.

Ông Lục Văn Lai, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và là người uy tín ở thôn Ninh Hòa, xã Xuân Thủy, tỉnh Tuyên Quang, bày tỏ: "Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa và xúc động. Tôi làm trưởng thôn hơn 20 năm, nhưng hôm nay mới có dịp được tham dự một chương trình quy mô, trang trọng như thế này. Qua đây, tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với đồng bào dân tộc thiểu số và những người làm công tác ở cơ sở. Sau khi trở về địa phương, tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời truyền đạt lại những điều đã được học tập, tiếp thu tại chương trình hôm nay".

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định sức mạnh của cách mạng bắt nguồn từ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quán triệt tư tưởng của Người, Đảng ta xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, nhân dân luôn là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển; mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Trong đó, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, là "hạt nhân đoàn kết", cầu nối giữa "Ý Đảng - Lòng dân", có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc ngay từ cơ sở.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các địa phương, đơn vị quân đội và đội ngũ người có uy tín tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ gìn quốc phòng, an ninh; đồng thời chủ động đấu tranh với các thông tin xấu độc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn: "Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn, bền bỉ, thầm lặng của các vị già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đối với cộng đồng và đất nước. Sự đồng hành của các vị là nhân tố quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tôi tin tưởng rằng, với uy tín, trách nhiệm và tâm huyết của mình, các vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang xây dựng địa phương phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao và ngày càng vững mạnh".

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái và đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Thái Nguyên.