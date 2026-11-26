Theo đó, việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ được thực hiện như sau:

Điều chỉnh diện tích tự nhiên là 13,38 km2 và quy mô dân số là 1.057 người của xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ về xã Ba Vì, thành phố Hà Nội quản lý.

Điều chỉnh diện tích tự nhiên là 8,33 km2 của xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ về xã Yên Xuân, Thành phố Hà Nội quản lý.

Điều chỉnh diện tích tự nhiên là 7,42 km2 của xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ về xã Yên Xuân, Thành phố Hà Nội quản lý.

Điều chỉnh diện tích tự nhiên là 10,93 km2 của phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ về xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội quản lý.

Xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Yên Xuân).

Về tổ chức thực hiện, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; ổn định tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo chính quyền địa phương các xã, phường: Thịnh Minh, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Ba Vì và Yên Xuân tổ chức bàn giao, tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án, hồ sơ, dữ liệu và các nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan theo quy định, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện chế độ, chính sách đối với người dân tại khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này không bị gián đoạn; chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại thôn tại khu vực dân cư có sự điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Giao Chính phủ, căn cứ vào Nghị quyết này và Đề án số 999/ĐA-CP ngày 6/11/2026 của Chính phủ, tổ chức việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và công bố công khai; đồng thời, khẩn trương triển khai công tác đo đạc, xác định phạm vi ranh giới của các đơn vị hành chính trên thực địa để lập hồ sơ về địa giới đơn vị hành chính theo quy định.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027