Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam: Thắng lợi của nhân loại tiến bộ

Sáng 4/1, Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và ông Tep Ngorn tại lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tham dự lễ kỷ niệm do ông Tep Ngorn, Ủy viên Ban thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia dẫn đầu cùng cán bộ Đại sứ quán, lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Chiến thắng lịch sử 7/1/1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước cũng như nhân loại tiến bộ trên thế giới. Đối với Việt Nam, thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc một lần nữa khẳng định ý chí và sức mạnh quật cường của nhân dân Việt Nam; đồng thời thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ láng giềng anh em truyền thống, gắn bó, thủy chung, lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia. Chiến thắng ngày 7/1/1979 đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới, phát triển trong độc lập, tự do, hòa bình, trung lập và phồn vinh.

Ông Tep Ngorn, Ủy viên thường trực Ban Thường vụ BCHTW Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia

Thay mặt Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ, Mặt trận và nhân dân Campuchia phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Tep Ngorn, Ủy viên thường trực Ban Thường vụ BCHTW Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, nhấn mạnh, lễ kỷ niệm lần thứ 40 Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Việt Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot là một sự kiện rất có ý nghĩa về kiến tạo hòa bình, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Campuchia-Việt Nam cũng như để cầu chúc cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống ngày càng keo sơn và vững chắc hơn nữa giữa hai nước.

Đất nước và người dân Campuchia luôn ghi nhớ công ơn to lớn không thể nào quên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, quân đội và nhân dân Việt Nam đã có những hy sinh to lớn để giải phóng và cứu Tổ quốc, nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng tàn bạo, góp phần vào tiến trình tìm kiếm hòa bình cho đất nước Campuchia. Sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn kịp thời và hiệu quả của Việt Nam đã góp phần đưa đất nước Campuchia phát triển từ một quốc gia đắm chìm trong chiến tranh, khổ đau, điêu tàn trở thành một quốc gia có hòa bình trọn vẹn, phát triển trên mọi lĩnh vực và thống nhất đất nước.

Ông Tep Ngorn cũng khẳng định: lễ kỷ niệm hôm nay như một minh chứng cụ thể góp phần vun đắp và tiếp tục tăng cường, củng cố mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp ngày càng sâu rộng, bền vững và trường tồn giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Đại tá Nguyễn Dĩnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt các cựu chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, Đại tá Nguyễn Dĩnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, cựu quân tình nguyện Cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh 719, khẳng định việc xóa bỏ chế độ diệt chủng Pol Pot, nguồn gốc của họa diệt chủng đối với nhân dân Campuchia, nguồn gốc gây chiến tranh xâm lược Việt Nam là kết quả của liên minh đoàn kết chiến đấu xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với tinh thần quốc tế trong sáng của hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Truyền thống đoàn kết đó đã được thử thách, tôi luyện trong chiến đấu với biết bao hy sinh xương máu của những người con ưu tú của cả hai dân tộc bảo đảm cho sự trường tồn và phát triển của mỗi nước và lưu giữ đời đời cho các thế hệ mai sau.

Đông đảo tướng lĩnh quân đội tham dự lễ kỷ niệm

Đại diện thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Võ Thị Thủy Tiên bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn vô hạn của tuổi trẻ Việt Nam; khẳng định tuổi trẻ Việt Nam hôm nay sẽ luôn khắc sâu những hy sinh to lớn, lòng quả cảm, ý chí kiên cường của thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nguyện không ngừng rèn đức, luyện tài, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, làm việc, học tập, phát huy hết khả năng của bản thân để có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, trở thành công dân có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.