Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát các điều kiện kinh doanh

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã có cuộc kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và việc rà soát, đơn giản, cắt giảm, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng làm việc với Bộ Tư pháp (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Tư pháp)

Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác cho rằng, Bộ Tư pháp đã khá mạnh mẽ trong việc thẩm định điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, cần xem xét từ chối những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện kinh doanh không đủ chất lượng. Các thành viên tổ công tác đánh giá, Bộ Tư pháp có công cụ quản lý chất lượng điều kiện kinh doanh tốt đó là đánh giá tác động pháp luật. Do đó, thời điểm này, Bộ Tư pháp cần ưu tiên tập huấn, nâng cao năng lực đánh giá tác động cho các bộ ngành, khi thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng của báo cáo.

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương, thành viên Tổ công tác cho rằng: “Rà soát toàn bộ quy định liên quan để phát hiện bất kể quy định nào cản trở không hợp lý, gây ách tắc hoạt động kinh doanh thì chủ động kiến nghị bãi bỏ chứ không chỉ tranh luận đâu là điều kiện kinh doanh để rà soát. Điều kiện kinh doanh chỉ là phương thức quản lý Nhà nước truyền thống và lâu đời. Chúng ta không nên đồng nhất quản lý nhà nước phải đặt ra điều kiện kinh doanh để nhằm hạn chế gia nhập thị trường và cạnh tranh”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao Bộ Tư pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, đạt tỷ lệ cao trên 87% đúng hạn. Riêng từ đầu năm đến nay, 100% nhiệm vụ do Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được Bộ Tư pháp hoàn thành đúng hạn.

Liên quan đến các điều kiện kinh doanh và các thủ tục hành chính, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, Bộ Tư pháp đề xuất bãi bỏ 43 điều kiện kinh doanh, đạt tỉ lệ 44%, đây chỉ là lượng hóa tiêu chí đơn thuần, vẫn còn nhiều rào cản trong việc gia nhập thị trường. Thời gian tới, Bộ Tư pháp cần tiếp tục rà soát các điều kiện kinh doanh.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: “Bỏ các điều kiện kinh doanh không có nghĩa là mở cửa. Chúng ta phải đảm bảo quốc phòng an ninh, sức khỏe, an toàn. Nhưng không vì lý do đó mà chúng ta đưa ra điều kiện tạo rào cản vô hình và hữu hình. Việc cắt giảm liên quan đến 6 Luật, 4 Nghị định, đề nghị Bộ Tư pháp xử lý ngay những điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền trong Nghị định. Những gì liên quan đến Luật thì tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội xử lý”./.