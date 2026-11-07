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Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Bảy, 05:29, 07/11/2026
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VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đang thu hút sự quan tâm của giới chính trị và doanh nghiệp Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Tại cuộc họp báo trước thềm chuyến thăm, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết: “Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự kiến sẽ hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, đồng thời tiến hành hội đàm cấp cao với Thủ tướng Takaichi Sanae”.

chinh phu nhat ban ky vong vao chuyen tham cua tong bi thu, chu tich nuoc to lam hinh anh 1
Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Đề cập đến quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và kỳ vọng của Chính phủ Nhật Bản đối với chuyến thăm, Bộ trưởng Kihara nhấn mạnh: “Với tư cách là hai đối tác chiến lược toàn diện, Nhật Bản và Việt Nam đã không ngừng tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh, kinh tế đến giao lưu nhân dân, đồng thời đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm Nhật Bản lần này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước”.

Không chỉ giới chính trị, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản cũng bày tỏ sự quan tâm và hưởng ứng tích cực đối với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy nhiều thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng nhận định Việt Nam đang từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghệ tại Nhật Bản, trong khi hai nước có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau, tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác và cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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