Chính phủ quyết định giảm một loạt thuế với xăng dầu

Thứ Sáu, 07:33, 27/03/2026
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Từ 24h ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 24 giờ 00 phút ngày 26 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2026.

Đây được xem là giải pháp cấp bách và hiệu quả nhằm ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại eo biển Hormuz đang tạo ra "nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay" đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng và kéo theo mặt bằng giá năng lượng thế giới và trong nước tăng mạnh.

Dự kiến, với mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thời gian áp dụng như trên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước bình quân khoảng 7.200 tỉ đồng/tháng. Tuy vậy, đây sẽ là khoản tiền quan trọng hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Trong thời gian Quyết định 482/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật có quy định mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay khác quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định của Quyết định này.

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các nội dung khác mức thuế quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Trước 30/3/2026 báo cáo Quốc hội về việc điều chỉnh mức thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay 

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 26/3/2026 về việc giao Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất nội dung báo cáo và đề xuất của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 184/TTr-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 về việc giao Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia và nội dung tiếp thu, giải trình của Bộ Tài chính tại công văn số 3717/BTC-CST ngày 26 tháng 3 năm 2026. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm đúng quy định.

Chính phủ giao Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia nêu trên theo thẩm quyền quy định tại điểm e khoản 4 Điều 13 Luật Tổ chức Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng hồ sơ báo cáo Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội trước ngày 30 tháng 3 năm 2026 về việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo quy trình, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội tháng 4 năm 2026.

Lại Hoa/VOV
Tag: thuê xăng dầu Thủ tướng giảm thuế nhiên liệu bay thuế giá trị gia tăng
